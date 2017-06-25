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Город-труженик и город-воин

433 года под защи­той архан­гела Михаила

25 июня 16:45 Общество Архангельск События
Игорь Орлов, Игорь Годзиш и митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил поздравили горожан с днём рождения столицы Поморья
Игорь Орлов, Игорь Годзиш и митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил поздравили горожан с днём рождения столицы Поморья

Празднование 433-го дня рождения Архангельска началось с  церемонии возложения цветов к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны и к стеле «Архангельск – город воинской славы».

— Архангельск – город-труженик и город-воин, который всегда верой и правдой служил Отечеству, – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Имена наших земляков, которыми мы гордимся, – это часть истории великого города и великой страны.

Игорь Орлов, а также глава Архангельска Игорь Годзиш и митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил поздравили горожан с днём рождения Гербы городов воинской славы на главной сцене Архангельска столицы Поморья.

— Архангельск – город особенный, потому что его охраняет сам архистратиг Михаил, предводитель всех ангелов, – отметил митрополит Даниил.

В День города не только в центре, но во всех округах Архангельска проводится множество спортивных, музыкальных, танцевальных мероприятий, работают мастер-классы, игровые детские площадки, интерактивные программы.

Старт основным торжествам на площади Ленина в этом году дали участники VII Съезда городов воинской славы, который проходит в столице Поморья.

Праздничную эстафету приняли творческие коллективы Архангельска – участники театрализованного представления «Город нашей славы и любви».

Губернатор пообщался с горожанамиНеформальное общение жителей с главой региона и главой города состоялось на набережной Северной Двины.

По итогам общения с архангелогородцами Игорь Орлов отметил:

«Самое главное: меняется настроение людей. Это тот эффект, который начинают давать средства, вложенные в социальную сферу, инфраструктуру, новые решения, а также в привлечение перспективных кадров. Могу заверить, этот процесс будет идти постоянно. Нам сегодня очень нужны молодые, интересные, неуспокоенные люди, готовые брать на себя ответственность и менять этот мир к лучшему».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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