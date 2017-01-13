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Предприятия общепита Поморья готовятся принимать гостей арктического форума

13 января 12:00 Арктика – территория диалога Арктика События

Вопросы подготовки к международному форуму «Арктика – территория диалога» обсудили на совещании с руководителями и специалистами предприятий общественного питания Архангельской области.

В марте Поморье примет более полутора тысяч гостей – представителей зарубежных государств, международных организаций, научных кругов и бизнес-сообществ.

Как сообщила заместитель министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, организаторами форума определён перечень предприятий общественного питания и мест размещения участников форума в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Приморском районе.

— Перед гостиницами, ресторанами и кафе стоит задача  обеспечить достойный уровень обслуживания гостей, который будет соответствовать высокому статусу мероприятия, – отметила замминистра. – Учитывая большое количество участников, питание будет организовано по группам, которые будут доставляться к предприятиям общепита на автобусах-шаттлах.

Сформирована и утверждена концепция организации питания, которая отвечает ключевым критериям качества, здоровой пищи, современности, оригинальности и простоты. Участникам совещания было рекомендовано проработать отдельное арктическое меню с использованием северной кухни.

Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Архангельской области Роман Бузинов обратил особое внимание на необходимость соблюдения санитарных норм. Роспотребнадзор подготовил для предприятий общественного питания специальные памятки по соблюдению требований действующего законодательства.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с организацией приёма и обслуживания гостей, и договорились об их отработке со специалистами муниципальных образований и регионального министерства агропромышленного комплекса и торговли. 

В ближайшее время будет организовано аналогичное совещание с руководителями и специалистами гостиничного бизнеса.

Напомним, международный форум «Арктика–территория диалога» пройдет в Архангельске с 29 по 31 марта 2017 года на площадке Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова и театра драмы им. М.В. Ломоносова.

Масштабное событие проводится при непосредственной поддержке Правительства Российской Федерации и призвано объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения приполярных территорий.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте форума.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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