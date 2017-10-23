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Заместителем министра образования и науки региона назначен Александр Кузнецов

23 октября 10:30 Спорт Назначения
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Общий стаж трудовой деятельности Александра Кузнецова превышает 16 лет, в том числе около 12 лет – в органах региональной власти.

С 2005 по 2015 годы он работал в областном агентстве по тарифам и ценам, где прошёл путь от ведущего специалиста до начальника отдела правовой, протокольной и кадровой работы.

Последние два года Александр Кузнецов руководил агентством по спорту Архангельской области.

— Перед министерством образования и науки Архангельской области стоит широкий спектр задач, в том числе вопросы развития детско-юношеского и школьного спорта, – отметил новый замминистра. – Поэтому работа в этой сфере будет продолжена, в том числе – во взаимодействии с областным агентством по спорту.

Александр Кузнецов окончил среднюю школу № 29 в Северодвинске и технический лицей № 25 в Архангельске, имеет высшее образование по специальностям «юриспруденция», «государственное и муниципальное управление» и «управление в спорте».

Женат, воспитывает дочь.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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