Заместителем министра образования и науки региона назначен Александр Кузнецов

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Общий стаж трудовой деятельности Александра Кузнецова превышает 16 лет, в том числе около 12 лет – в органах региональной власти.

С 2005 по 2015 годы он работал в областном агентстве по тарифам и ценам, где прошёл путь от ведущего специалиста до начальника отдела правовой, протокольной и кадровой работы.

Последние два года Александр Кузнецов руководил агентством по спорту Архангельской области.

— Перед министерством образования и науки Архангельской области стоит широкий спектр задач, в том числе вопросы развития детско-юношеского и школьного спорта, – отметил новый замминистра. – Поэтому работа в этой сфере будет продолжена, в том числе – во взаимодействии с областным агентством по спорту.

Александр Кузнецов окончил среднюю школу № 29 в Северодвинске и технический лицей № 25 в Архангельске, имеет высшее образование по специальностям «юриспруденция», «государственное и муниципальное управление» и «управление в спорте».

Женат, воспитывает дочь.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области