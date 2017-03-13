Минимущество сообщает о внесении изменений в план приватизации госсобственности

Региональное минимущество информирует: на очередной сессии Архангельского областного Собрания будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области на 2016–2018 годы

Законопроектом предлагается приватизировать государственное унитарное предприятие «Столовая «Россиянка» в форме преобразования его в акционерное общество с сохранением в государственной собственности Архангельской области 100-процентного пакета акций.

Также предлагается дополнить перечень государственного имущества Архангельской области, которое планируется приватизировать в 2017 году, включив в него два объекта недвижимости.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области