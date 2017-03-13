Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Минимущество сообщает о внесении изменений в план приватизации госсобственности

13 марта 18:15 Госимущество

Региональное минимущество информирует: на очередной сессии Архангельского областного Собрания будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области на 2016–2018 годы

Законопроектом предлагается приватизировать государственное унитарное предприятие «Столовая «Россиянка» в форме преобразования его в акционерное общество с сохранением в государственной собственности Архангельской области 100-процентного пакета акций.

Также предлагается дополнить перечень государственного имущества Архангельской области, которое планируется приватизировать в 2017 году, включив в него два объекта недвижимости.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Экономика

13 марта

Мини­мущ­ес­тво сооб­ща­ет о вне­се­нии измене­ний в план при­ва­ти­за­ции гос­собст­вен­ности

13 марта

Качес­тво дорож­ного ремон­та про­ве­рят по ито­гам зимы

13 марта

Лев Левит: «Влас­ти и биз­несу Поморья нужно соз­давать усло­вия для сот­рудни­чес­тва»

13 марта

Экспе­рты об энер­гети­ке Запол­ярья: что стоит во главе угла?

13 марта

В апреле стар­шек­лас­сни­ки Поморья смо­гут побывать на обо­рон­ных пред­при­ятиях региона

9 марта

Про­дол­жа­ет­ся регист­ра­ция на слёт социаль­ных предп­ри­ни­ма­те­лей

7 марта

Пять шагов к льг­от­ному кре­диту для сель­ского хозяйства

6 марта

Архан­гель­ские сту­ден­ты отпра­вились на феде­раль­ный тур­нир по «Желез­ному предп­ри­ни­ма­те­лю»

4 марта

Аль­фа-Банк рас­ширя­ет сот­рудни­чес­тво с Архан­гель­ской областью

3 марта

Помор­ский стро­итель­ный форум: откры­тый диа­лог влас­ти и бизнеса

2 марта

Игорь Орлов: «Быть на шаг впереди»

1 марта

Жите­ли моно­горо­дов могут выбрать глав­ную улицу для бла­го­ус­тройства

1 марта

На аук­ци­он выставле­но 68 земель­ных учас­тков в Архан­гель­ске

28 февраля

Дмит­рий Мед­ве­дев рас­ска­зал в Сочи о роли регио­нов в раз­ви­тии оте­чест­ве­нной экономики

28 февраля

Поморье и Ады­гея под­писа­ли сог­лаше­ние о раз­ви­тии двус­тор­он­них связей

28 февраля

400 мил­ли­онов руб­лей из феде­раль­ного бюд­жета полу­чит сель­ское хоз­яйс­тво области

28 февраля

В рам­ках про­ек­та «Бел­ко­мур»

27 февраля

Игорь Орлов: «Соч­ин­ские дого­вор­ён­ности выве­дут госу­дарст­вен­но-час­тное парт­нёр­ство в регио­не на новый уровень»

27 февраля

Поморье укрепля­ет связи с Вла­дим­ир­ской областью

Похожие новости

13 марта Экономика

Мини­мущ­ес­тво сооб­ща­ет о вне­се­нии измене­ний в план при­ва­ти­за­ции гос­собст­вен­ности

1 марта Экономика

На аук­ци­он выставле­но 68 земель­ных учас­тков в Архан­гель­ске

16 февраля Экономика

Регио­наль­ное мини­мущ­ес­тво при­нима­ет учас­тие в кадаст­ро­вых спорах

10 февраля Экономика

Было ГУП, стало ГБУ: завер­шена реор­гани­за­ция областно­го «Бюро тех­нич­ес­кой инвента­ри­за­ции»

9 февраля Экономика

На про­дажу выставле­ны паке­ты акций дорож­ных пред­при­ятий Архан­гель­ской области

7 февраля Экономика

Пер­вая пяти­лет­ка биз­нес-оте­ля «Сто­лица Поморья»

31 января Экономика

В Архан­гель­ске познако­мились с прак­ти­кой реали­за­ции рефор­мы кор­пора­тив­ного законо­датель­ства

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия