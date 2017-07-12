Развитие аквакультуры: новый закон разрешает строительство прудов для разведения рыбы

12 июля вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)».

Как пояснила заместитель министра АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, принятые изменения уточняют правовое регулирование отношений, связанных с использованием лесных участков для осуществления товарного рыбоводства.

На землях сельскохозяйственного назначения и землях лесного фонда устанавливается возможность размещения временных построек, а также разрешается строительство прудов, в том числе образованных водоподпорными сооружениями на водотоках.

При этом право собственности на земельные участки, на которых построены такие пруды, сохраняется, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

Предусматривается, что договорные обязательства и иные отношения, связанные с оборотом прудов, определяются в соответствии с водным, гражданским и земельным законодательством.

— Принятие этого закона будет способствовать снижению административных барьеров для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере товарного рыбоводства, – прокомментировала Ирина Бажанова.

Напомним, что развитие аквакультуры на территории Поморья является приоритетной задачей, обозначенной в подпрограмме № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013–2020 годы.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области