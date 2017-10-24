Помощники полпреда Президента встретились с переселенцами из аварийного жилья

Помощники полпреда и Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин в ходе осмотра уже сданного в эксплуатацию жилья

Помощники полномочного представителя Президента России в СЗФО Павел Федосеев и Евгений Карпичев встретились в Архангельске с жителями домов, построенных в рамках областной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Общая оценка, которую дали архангелогородцы своему новому жилью, – положительная.

Чистые подъезды, светлые квартиры с просторными прихожими, отсутствие проблем с горячей водой и теплоснабжением.

Но были и нарекания, которые представители городской власти, участвующие в этой встрече, тут же взяли на контроль.

Один из строящихся домов на Московском проспектеВ частности, жители отметили необходимость организации уличного освещения у подъездов, а также укладки тротуара, чтобы детям не приходилось передвигаться по проезжей части.

Кроме того, особое внимание помощники полпреда обратили на состояние дорог у строящихся домов на Московском проспекте.

По итогам осмотра объектов Павел Федосеев отметил:

«В целом дома, которые уже введены в эксплуатацию, построены достаточно качественно, жители довольны. Вместе с тем очень плоха ситуация с дорогами у строящихся рядом домов. Но мэрия нам обещает, что этот вопрос будет урегулирован».

Отметим, по информации министерства ТЭК и ЖКХ региона, на сегодняшний день в рамках реализации мероприятий областной программы расселено более 250 тыс. кв. метров аварийного жилья (95 процентов от плана).

Новое жильё получили 14 471 человек, расселено 883 аварийных дома.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области