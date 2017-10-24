Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Помощники полпреда Президента встретились с переселенцами из аварийного жилья

24 октября 15:00 ЖКХ Архангельск Расселение аварийного жилья События
Помощники полпреда и Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин в ходе осмотра уже сданного в эксплуатацию жилья
Помощники полпреда и Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин в ходе осмотра уже сданного в эксплуатацию жилья

Помощники полномочного представителя Президента России в СЗФО Павел Федосеев и Евгений Карпичев встретились в Архангельске с жителями домов, построенных в рамках областной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Общая оценка, которую дали архангелогородцы своему новому жилью, – положительная.

Чистые подъезды, светлые квартиры с просторными прихожими, отсутствие проблем с горячей водой и теплоснабжением.

Но были и нарекания, которые представители городской власти, участвующие в этой встрече, тут же взяли на контроль.

Один из строящихся домов на Московском проспектеВ частности, жители отметили необходимость организации уличного освещения у подъездов, а также укладки тротуара, чтобы детям не приходилось передвигаться по проезжей части.

Кроме того, особое внимание помощники полпреда обратили на состояние дорог у строящихся домов на Московском проспекте.

По итогам осмотра объектов Павел Федосеев отметил:

«В целом дома, которые уже введены в эксплуатацию, построены достаточно качественно, жители довольны. Вместе с тем очень плоха ситуация с дорогами у строящихся рядом домов. Но мэрия нам обещает, что этот вопрос будет урегулирован».

Отметим, по информации министерства ТЭК и ЖКХ региона, на сегодняшний день в рамках реализации мероприятий областной программы расселено более 250 тыс. кв. метров аварийного жилья (95 процентов от плана).  

Новое жильё получили 14 471 человек, расселено 883 аварийных дома.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

24 октября

Рос­ре­естр: соз­дан Фонд защиты прав участ­ни­ков доле­вого стро­итель­ства

24 октября

Архан­гель­ские осуж­денные дела­ют луч­шие срубы бань в России

24 октября

Помощ­ники полпре­да Пре­зи­ден­та встре­тились с пере­сел­ен­цами из ава­рий­ного жилья

24 октября

Победи­те­лей про­ек­та «Живая лето­пись» наг­ра­дит в Архан­гель­ске Алиса Гре­бен­щико­ва

24 октября

Нико­лай Цука­нов: «Проект «Палу­ба» – при­мер под­дер­жки моло­дых архит­ек­то­ров»

24 октября

Воп­росы кадаст­ро­вого учета – в ходе лич­ного приёма

24 октября

«Чита­ем с почтой» и получа­ем подарки!

24 октября

«Детям – безо­пас­ные кани­кулы»: ГИБДД про­во­дит в Поморье про­фил­ак­тич­ес­кое меро­прия­тие

24 октября

Нико­лай Цука­нов оце­нит ход стро­итель­ства пери­наталь­ного центра

23 октября

Как это было: участ­ни­ки фес­тива­ля моло­дёжи и сту­ден­тов рас­ска­жут о своих впе­чат­лени­ях

23 октября

Двес­ти мет­ров до фини­ша: доро­гу по про­ез­ду Сиби­ряк­ов­цев стро­ят с опе­ре­же­ни­ем

23 октября

В нояб­ре севе­рян приг­лаша­ют на праз­дник «Помор­ский папа»

23 октября

Игорь Гапа­но­вич про­вёл заряд­ку на льду в Севе­род­винске

23 октября

Луч­ших моло­дёж­ных лиде­ров регио­на ждут регио­наль­ном этапе все­рос­сийско­го конкурса

23 октября

Жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на пре­сс-кон­фер­ен­цию о мерах под­дер­жки неком­мерч­ес­ких органи­за­ций Поморья

23 октября

Юнар­мейцы уви­дели реконст­рук­цию боя за совет­скую власть на Рус­ском Севере

20 октября

Спе­ци­алис­ты-пси­хо­ло­ги помога­ют суп­ру­гам дать друг другу ещё один шанс

20 октября

«Моло­дые талан­ты Поморья»: твор­чес­кие лабо­рато­рии объе­ди­ни­ли юных северян

20 октября

Автоб­ус­ные пере­воз­ки и про­дажу алкого­ля обсу­дят на экспе­рт­ном сове­те при биз­нес-упол­номо­чен­ном

Похожие новости

24 октября Общество

Помощ­ники полпре­да Пре­зи­ден­та встре­тились с пере­сел­ен­цами из ава­рий­ного жилья

19 октября ЖКХ

Сер­гей Сте­па­шин: «Ар­хангель­ская область полностью завер­шит про­грамму пере­селе­ния в нояб­ре 2017 года»

10 октября Общество

Ново­селье на Кар­пог­ор­ской

4 сентября Общество

Буду­щие жильцы социаль­ного дома в Архан­гель­ске познако­мились со свои­ми квар­тира­ми

29 августа Губернатор

Нап­ря­мую губер­нато­ру: Игорь Орлов про­вёл лич­ный приём граждан

24 октября Общество

Нико­лай Цука­нов: «Проект «Палу­ба» – при­мер под­дер­жки моло­дых архит­ек­то­ров»

23 октября Губернатор

Двес­ти мет­ров до фини­ша: доро­гу по про­ез­ду Сиби­ряк­ов­цев стро­ят с опе­ре­же­ни­ем

23 октября Общество

В нояб­ре севе­рян приг­лаша­ют на праз­дник «Помор­ский папа»

23 октября Общество

Юнар­мейцы уви­дели реконст­рук­цию боя за совет­скую власть на Рус­ском Севере

20 октября Образование

«Моло­дые талан­ты Поморья»: твор­чес­кие лабо­рато­рии объе­ди­ни­ли юных северян

19 октября Общество

Сер­гей Лав­ров: «Ар­хангельск – хоро­шая пло­щад­ка для меж­дуна­род­ного сот­рудни­чес­тва»

16 октября Общество

Шах­мат­ная ака­де­мия откры­ва­ет­ся в Архан­гель­ске

13 октября Общество

Дорож­ники Поморья отмеча­ют про­фес­си­ональ­ный праздник

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия