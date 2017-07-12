СМИ приглашают на пресс-завтрак фестиваля #ПРО_ЕДУ

14 июля в 11:00 в фьюжн-кафе «Терраса» по адресу: Архангельск, ул. Поморская, 54 для представителей СМИ состоится пресс-завтрак, на котором будет дан старт первому гастрономическому фестивалю #ПРО_ЕДУ.



Напомним, в рамках фестиваля жители и гости столицы Поморья смогут посетить рестораны и кафе Архангельска, принять участие в гастрономических турах с дегустацией блюд из кролика от известных шеф-поваров региона и стать участником народного голосования за лучшее блюдо.

Фестиваль проводится инициативной группой организаций общественного питания и сервиса при поддержке министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

Партнёры и организаторы: фьюжн-кафе «Терраса», ресторан «Почтовая контора 1786», панорамный бар «Чердак», кафе «Студия 17», кафе «Ферма Роджера» и торговый центр «Метро».

В ходе пресс-завтрака на вопросы СМИ ответят представители организаторов и партнёров фестиваля, а также общественной организации «Питание и сервис Архангельской области» и министерства АПК и торговли региона.

Журналистам также будут вручены пригласительные на участие в гастрономическом туре 20 июля.

Контактное лицо: Кира Рыженкова, +7 960 003-25-83.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области