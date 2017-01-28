28 января губернатор Поморья Игорь Орлов посетил с рабочим визитом город Мирный. Первым объектом в программе главы региона стала средняя образовательная школа №1.

Директор учреждения Александр Фёдоров рассказал об организации учебного процесса. В минувшем году школьники въехали в новое здание, рассчитанное на 930 учеников. Современный объект образования построили за счет федеральных средств. При этом объём инвестиций превысил 672 миллиона рублей.

Уникальный комплекс включает в себя основное здание, в котором по последнему слову техники оснащены более 30 учебных кабинетов, два спортивных зала, двухуровневую столовую на 200 мест, актовый зал, а также отдельное здание с двумя бассейнами. Помимо большого футбольного поля, школа располагает полями для баскетбола и мини-футбола, площадкой для сдачи нормативов ГТО, игровой зоной для группы продлённого дня, гимнастическими снарядами и даже элементами армейской полосы препятствий.

Для школьников открыты профильные группы по физико-математическому и медико-биологическому направлениям, успешно реализуются проекты «Школа журналистики» и «Юный медик». В свободное от учебы время ребята выпускают полноформатную молодежную газету «Ты VKурсе», а в скором времени начнут готовить и программы для школьного радиоузла.

Игорь Орлов осмотрел административное крыло, лифт для детей с ограниченными возможностями, раздевалки, медицинский кабинет, пищеблок, кабинеты химии, физики, биологии, иностранного языка, музыки и географии. Побывал глава региона и в местной библиотеке с шикарным читальным залом.

С директором школы Александром Фёдоровым, главой Мирного Юрием Сергеевым и начальником космодрома «Плесецк» генерал-майором Николаем Нестечуком Игорь Орлов обсудил вопросы возрастной составляющей и профессиональной подготовки педагогического коллектива, аспекты обустройства зон отдыха для учащихся, а также степень оснащенности школы современными коммуникациями.

— С учетом современных тенденций, сегодня крайне актуальным становится вопрос наличия Интернета. С другой стороны, по-прежнему значимо и познание мира классическими школьными путями, вовлечение детей в интереснейший процесс получения знаний, – отметил Игорь Орлов.

Глава региона высоко оценил качество организации учебного процесса и пожелал руководству школы, города и космодрома не останавливаться на достигнутом, совместно продолжая процесс совершенствования социально значимой инфраструктуры Мирного.

В завершение рабочего дня Игорь Орлов проведет встречу с членами военно-патриотического общественного движения «Юнармия», обсудит с руководством города и космодрома аспекты реализации ФЦП «Развитие космодромов на 2016--2025 годы», а также наградит победителей конкурса «Офицер года».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области