Альбина Самигуллина выиграла «бронзу» чемпионата России среди лиц с нарушениями интеллекта

С 13 по 17 июня в Саранске состоялись чемпионат и первенство России по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

За золотые медали в столице Мордовии боролись более пятидесяти спортсменов из 17 регионов страны.

Впервые в таких представительных соревнованиях приняла участие теннисистка из Вельского психоневрологического интерната Альбина Самигуллина.



В общем первенстве Альбина стала девятой, а в личном зачёте (группа «А») завоевала бронзовую награду. В смешанных парах северянка вместе с теннисисткой из Красноярска стала шестой.

— Поздравляю Альбину с успешным выступлением в Саранске. Для нее это первый крупный старт. Надеюсь, что в будущем у нашей теннисистки будет ещё немало славных побед, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области