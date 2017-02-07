Определены минимально и максимально допустимые размеры машино-мест

С января 2017 году рынок недвижимости России пополнился новым объектом гражданских прав – машино-местом.

Машино-место на подземных стоянках и многоэтажных паркингах стало полноценным объектом недвижимости, который можно купить , продать или сдать в аренду. Приобрести такой объект недвижимости можно даже в ипотеку, поскольку банк на сегодняшний день может взять машино-место в качестве залога.

Для оформления в собственность машино-места и совершения сделок с ним необходимо осуществить государственный кадастровый учет такого объекта недвижимости.

К допустимым размерам машино-места законодательно установлены определённые требования. Приказом Минэкономразвития России № 792 определено, что минимально допустимый размер составляет 5,3 на 2,5 метра, максимально допустимый – 6,2 на 3,6 метра.

При подготовке документов для постановки на кадастровый учет необходимо учитывать минимально и максимально допустимые размеры машино-места.

Несоблюдение требований к размерам таких объектов недвижимости будет являться основанием для приостановления государственного кадастрового учета, что не позволит в дальнейшем реализовать права на владение, пользование и распоряжение машино-местом.



Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу