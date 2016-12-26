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Откровенные ответы на острые вопросы

Глава Поморья про­вёл тра­дици­он­ную пре­сс-кон­фер­ен­цию об ито­гах года

26 декабря 18:45 Общество
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Более двух часов общения, почти тридцать собеседников и откровенные ответы на самые острые вопросы: губернатор Архангельской области Игорь Орлов подвёл предварительные итоги года в ходе традиционной пресс-конференции.

В этом году встреча с руководителями региональных СМИ, журналистами и блогерами прошла в конференц-зале визит-центра Кенозерского национального парка.

Спектр затронутых тем и проблем был очень широк – от оценки итогов выборов в Государственную Думу до сугубо личных вопросов.

В числе первых был поднят вопрос о том, как обеспечить устойчивое прохождение отопительного сезона в муниципальных образованиях.

Губернатор подчеркнул: принципиально важно присутствие на территории ответственного и компетентного собственника или арендатора.

В пример он привёл деятельность «Архоблэнерго». На территориях, где работает это предприятие, запасы топлива составляют от 70 до 90 дней, а ситуация с теплоснабжением вполне устойчивая. Для сравнения – в отдельных муниципалитетах сформированы лишь недельные запасы топлива.

Связано это и с тактическими просчетами, допущенными при подготовке к отопительному сезону, и с набором системных ошибок местных властей. Главам администраций этих территорий, кстати говоря, губернатор настоятельно рекомендовал в отпуска не уходить.

Позитивную оценку со стороны губернатора получило качество взаимодействия с вновь избранными депутатами Государственной Думы и представителями области в Совете Федерации.

Игорь Орлов отметил, что доволен и первыми итогами реформы системы управления. Напомним, что год назад структура управления регионом была изменена, в частности – был введён пост председателя правительства области.

Зашла речь и о перспективных проектах в различных сферах экономики – рыбопромышленном комплексе, дорожном строительстве. Как сообщил Игорь Орлов, активными темпами прорабатывается вопрос строительства мостов в Архангельске, рассматривается проект нового рыбоперерабатывающего комплекса, есть планы развития водорослевого комбината.

Ответил губернатор и на личные вопросы. Новый год глава региона будет встречать с семьей и родителями, а для новогодних подарков выбрал уникальных кукол северодвинской мастерицы Ирины Черепановой.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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