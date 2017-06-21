Игорь Орлов встретился с руководителем Северной железной дороги Валерием Танаевым

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов встретился с новым начальником Северной железной дороги Валерием Танаевым, который был назначен на должность президентом ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым 29 мая 2017 года.

Глава региона отметил, что сотрудничество с железной дорогой – одно из стратегических направлений развития транспортной сферы, поскольку данным видом услуг пользуется большинство жителей Поморья.

Игорь Орлов также обсудил с Валерием Танаевым вопросы организации пригородных пассажирских перевозок и безопасности на железнодорожных переездах.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области