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Игорь Орлов встретился с руководителем Северной железной дороги Валерием Танаевым

21 июня 11:45 Транспорт Безопасность Архангельск

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов встретился с новым начальником Северной железной дороги Валерием Танаевым, который был назначен на должность президентом ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым 29 мая 2017 года.

Глава региона отметил, что сотрудничество с железной дорогой – одно из стратегических направлений развития транспортной сферы, поскольку данным видом услуг пользуется большинство жителей Поморья.

Игорь Орлов также обсудил с Валерием Танаевым вопросы организации пригородных пассажирских перевозок и безопасности на железнодорожных переездах.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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