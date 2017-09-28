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В Поморье стартует проект для пожилых «Серебряный возраст – активное поколение!»

28 сентября 10:20 НКО

3 октября 2017 года в Центре социального предпринимательства и социальных инноваций САФУ (г. Архангельск) состоится круглый стол «Роль «Народного  университета серебряного возраста» в повышении качества жизни людей старшего возраста»

Круглый стол организован в рамках нового социального проекта «Серебряный возраст – активное поколение!», получившего поддержку Фонда президентских грантов.

Проект будет реализован в 2017–2018 годах совместно Архангельским региональным отделением всероссийского общества глухих, Центром социального предпринимательства и социальных инноваций САФУ и ООО «Социальная служба «Участие».

– Существует стереотип, что пенсионеры считают идеалом своего существования спокойную старость. Но опыт показывает, что многие пенсионеры Поморья заинтересованы в полноценном включении в жизнь общества, – рассказывает руководитель проекта «Серебряный возраст – активное поколение!», председатель регионального отделения ВОГ Николай Мякшин.

Именно на активных пенсионеров и направлен этот проект. В «Народном университете серебряного возраста» они пройдут обучение и получат представление о том, что и как могут сделать для общества.

В частности, в рамках проекта планируется включить активных пенсионеров в систему независимой оценки качества предоставления социальных услуг. Это позволит им непосредственно влиять на организации, оказывающие услуги людям «серебряного возраста»

Всего в проекте напрямую будут задействовано не менее 150 северян пожилого возраста, а качество жизни смогут улучшить не менее 1000 пенсионеров. 

Подробности можно узнать на сайте «Гражданские инициативы», телефон для связи с организаторами: (8182) 27-12-80.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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