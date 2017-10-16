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На связи из районов области – общественные представители губернатора

16 октября 11:00 ЖКХ Энергетика Капремонт жилья

В режиме видеоконференцсвязи в правительстве области прошло очередное совещание с общественными представителями губернатора Архангельской области.

В нём приняли участие первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Иван Дементьев и директор департамента по внутренней политике и местному самоуправлению Юрий Попелышев.

По традиции общественники имели возможность задать вопросы одному из представителей исполнительной власти региона. В этот раз на совещание был приглашен министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев.

Во вступительном слове Андрей Поташев акцентировал внимание общественных представителей губернатора на основных направлениях деятельности министерства, в которых общественность может принимать деятельное участие.

В первую очередь, это контроль качества выполнения работ по программе капитального ремонта, реализация программы переселения граждан из аварийного жилья, участие муниципальных образований в приоритетном проекте по формированию комфортной городской среды.

Андрей Поташев рассказал о планах по развитию теплоэнергетики региона. В частности, он отметил, что за последнее время значительно выросло число котельных в районах, переведённых на местные виды топлива. Если раньше их доля составляла 20 процентов от общего числа котельных, то теперь этот показатель достигает 50 процентов.

Глава ведомства сообщил о договорённостях по обеспечению районов области природным газом, которых удалось достичь во время встречи губернатора Архангельской области Игоря Орлова с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Так, планируется строительство газоотводов в направлении Кулоя, Савинского, Никольска и Няндомы.

Также Андрей Поташев ответил на вопросы, которые задали общественные представители. Большая часть из них касалась реализации программы капремонта жилья. Министр подтвердил, что в 2017 году в Архангельской области запланирован капитальный ремонт 512 домов на сумму 1 миллиард 750 миллионов рублей. Кроме того, по инициативе губернатора Игоря Орлова реализуется проект по замене более 300 лифтов на сумму 600 миллионов рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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