Государственные услуги можно получить в электронном виде

Министерство имущественных отношений Архангельской области напоминает, что заявители вправе обращаться за получением государственных услуг в электронном виде через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

В помещении министерства имущественных отношений Архангельской области (г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, корп. 1), где ведется прием граждан и юридических лиц по земельным вопросам, для заявителей установлен персональный компьютер с возможностью доступа в интернет для подачи заявлений о предоставлении государственных услуг в электронном виде через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области