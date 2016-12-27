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Инвестиции в ЛПК Поморья по итогам года составят около 11 миллиардов рублей

27 декабря 9:45 Послание губернатора-2016Майские указы ПрезидентаИтоги года 2016 Инвестиции Леспром
На Архангельском ЦБК продолжены строительство выпарной станции и котлов на ТЭС-2, а также модернизация картоноделательных машин № 1 и № 2
На Архангельском ЦБК продолжены строительство выпарной станции и котлов на ТЭС-2, а также модернизация картоноделательных машин № 1 и № 2

В лесопромышленном комплексе Архангельской области подвели предварительные итоги года.  По оперативным данным, объём инвестиций в 2016 году на четыре миллиарда рублей превысил показатель 2015 года.

Об этом сообщил министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин.

Он также отметил:

«В рамках реализации стратегии развития ЛПК области до 2030 года продолжается перестройка лесопромышленного комплекса, направленная на решение спектра задач, поставленных в «майских» Указах Президента России Владимира Путина и в Послании губернатора Архангельской области Игоря Орлова».

В центре внимания – повышение производительности труда и создание современных рабочих мест. Достижение этого невозможно без модернизации, которую активно проводит лесной бизнес региона.

Лучший из чемпионатов и первый из кластеров

Обновление технологий и оборудования происходит не только в лесоперерабатывающих отраслях и целлюлозно-бумажной промышленности, но и в сфере лесозаготовок.

Константин Доронин подчеркнул:

«Архангельская область является «законодательницей мод» в деле технического перевооружения отрасли. Ведущие предприятия региона используют суперсовременные многофункциональные лесозаготовительные комплексы. И это наглядно продемонстрировал второй чемпионат «Лесоруб XXI века», состоявшийся в августе в Устьянском районе. По уровню представленной техники «Лесоруб XXI века» – лучший из чемпионатов».

В числе ключевых событий года министр также назвал включение кластера «ПоморИнноваЛес» в реестр Минпромторга Росси. Отметим, в этот реестр кластер Архангельской области вошёл первым среди подобных лесопромышленных структур страны.

Об отрасли – в цифрах

Анализируя ситуацию в ЛПК Поморья, Константин Доронин обозначил основные показатели работы отрасли по итогам года:

  • лесозаготовки – более 11 млн кубометров древесины (на уровне 2015 года);
  • производство пеллет – 215 тыс. тонн (на 17,7 процента);
  • пиломатериалы – 1,7 млн кубометров (на уровне 2015 года);
  • фанера клеёная – 129 тыс. кубометров (на 3,8 процента)
  • целлюлоза по варке – более 2 млн тонн (на 3,2 процента);
  • целлюлоза товарная – более 540 тыс. тонн (на 8,8 процента);
  • бумага – более 560 тыс. тонн (на 4, 1 процента);
  • картон – более 960 тыс. тонн (на 1,7 процента).

В завершение года ожидается, что в финансовом выражении объём отгруженной продукции в деревообработке составит 22,5 млрд рублей (увеличение на 13 процентов), в ЦБП – 70,8 млрд рублей (увеличение на 11 процентов).

Продолжаем модернизацию

Как подчеркнул Константин Доронин, дальнейшее развитие ЛПК региона непосредственно связано с участием ведущих предприятий крупного и малого бизнеса в реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Так, в этом году Архангельский фанерный завод обновил линию шлифования и сортировки фанеры. На Архангельском ЦБК были продолжены строительство выпарной станции и содорегенерационных котлов на ТЭС-2, а также модернизация картоноделательных машин № 1 и № 2.

Группа компаний «УЛК» ведёт строительство завода по распиловке тонкомерной древесины, закупила технику и оборудование для лесопиления.

Прогнозируется, что по итогам года общий объём инвестиций по приоритетным проектам составит около 6 млрд рублей, а в целом по отрасли – 11 млрд рублей.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

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