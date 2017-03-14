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Игорь Орлов:
«Понять Россию, не побывав на Соловках, невозможно»

14 марта 12:30 Общество Соловки
Экспозиция «Крепость духа. Соловки» посвящена 100-летию подвига новомучеников и исповедников Русской православной церкви
Экспозиция «Крепость духа. Соловки» посвящена 100-летию подвига новомучеников и исповедников Русской православной церкви

Отправной точкой рабочего визита главы региона Игоря Орлова в Санкт-Петербург стал Конюшенный флигель Юсуповского дворца на Мойке. Здесь неделю назад открылась выставка живописи «Крепость духа. Соловки».

Экспозиция посвящена 100-летию подвига новомучеников и исповедников Русской православной церкви и рассказывает о судьбе и жизни Соловецких островов и их обитателей. На суд зрителей представлено более ста произведений живописи и графики, авторами которых стали художники, работавшие на архипелаге в различные периоды его истории.

По замыслу организаторов, экспозиция даст возможность увидеть многообразие стилевых особенностей и самобытность размышлений художников на тему Соловецкой обители.

С начала работы выставки её посетили более 400 человек. 

– Мы рассчитываем, что экспозиция заинтересует не только петербуржцев, но и гостей города, откроет посетителям всю значимость подвига человеческого духа, совершенного на этих священных островах, – подчеркнула директор Юсуповского дворца Нина Кукурузова.

Игорь Орлов пригласил Нину Кукурузову посетить Соловки, где она ни разу не бывала, а также поддержал предложение куратора выставки Ирины Ерошкиной представить экспозицию «Крепость духа. Соловки» архангельской публике или даже привезти её на архипелаг.

Губернатор подарил организаторам выставки фотоальбом «Соловки: большое путешествие» и выразил надежду, что книга займет достойное место среди экспонатов выставки.

— Соловки – это не Русская Голгофа, это Русский Афон, – привёл Игорь Орлов слова Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Понять Россию, не побывав на архипелаге хотя бы раз, невозможно. Это символ арктического духа России. Каждый гражданин нашей страны обязательно должен посетить это удивительное место. Эта выставка, по сути, указывает путь на Соловки.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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