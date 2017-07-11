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1917 год в судьбах регионов, страны и мира: взгляд из XXI века

11 июля 18:00 Наука

Международная научная конференция под таким названием начала сегодня работу в Северном (Арктическом) федеральном университете.

Как подчеркнул председатель оргкомитета конференции, профессор кафедры регионоведения, международных отношений и политологии САФУ Владислав Голдин, современное общество историков сегодня расколото в оценках революционных потрясений 1917 года, а изучение событий, оказавших влияние на ход мировой истории, часто заменяется их критикой.

Участники конференции были единодушны в том, что уроки российских революций – важнейшая часть исторической памяти, и относиться к этим событиям нужно с уважением.

Конференция объединила историков, политологов, философов, социологов из Архангельска, Москвы, Московской, Брянской, Самарской, Ростовской, Ярославской, Ивановской, Челябинской, Воронежской, Нижегородской областей, Краснодарского края, Республик Коми и Хакасия, Беларуси, Норвегии и Финляндии.Ректор САФУ Елена Кудряшова выразила надежду, что конференция внесёт значимую лепту в объективную оценку событий 1917 года, в том числе с точки зрения влияния на жизнь территорий и людей.

Заместитель министра образования и науки Архангельской области Сергей Котлов подчеркнул, что одним из важнейших в научном и политическом смысле является вопрос о том, может ли быть востребован, и в какой мере позитивный опыт революций.

В рамках двух пленарных заседаний, тематических секций и круглых столов участники конференции обсудят вопросы, связанные с историческим осмыслением социальных реформ, оценят революционные события через призму глобальных, региональных и локальных изменений, проведут параллели между историей и современностью.

Отдельная секция посвящена Русскому Северу в историческом пространстве 1917 года. Так, один из докладов был посвящен участию интеллигенции Архангельска в революционных процессах. Тема возникла неслучайно: по мнению экспертов, сегодня сильна тенденция возложения вины за развитие событий 1917 года именно на интеллигенцию.

Как отметила в своем докладе профессор кафедры регионоведения, международных отношений и политологии САФУ Флёра Соколова, архангельская интеллигенция не являлась инициатором революционных процессов на местах, хотя и осознавала необходимость изменений.

В февральской революции она увидела возможность созидательных преобразований, что нашло отражение в предложениях по развитию родного края – от совершенствования транспортной системы, развития флота и рыбной Организаторами конференции выступили правительство Архангельской области, САФУ им. М.В. Ломоносова, Северо-Западная секция научного совета Российской академии наук по истории социальных реформ, движений и революций и ассоциация исследователей Гражданской войны в России.промышленности до разработки практических мер по рациональной организации сельского хозяйства.

Однако события октября 1917-го уже были восприняты столь однозначно, так как ставили под удар возможные преобразования.  

В рамках конференции состоялась презентация новейших изданий по истории – книги норвежского исследователя Эгиля Абрахамсена «Из Серегова в Онегу. Воспоминания о норвежском лесном бизнесе в России», научного сборника «1917 год в судьбах регионов, страны и мира: взгляд из XXI века» и альманаха ассоциации исследователей Гражданской войны в России.

Завтра конференция продолжит работу в Онеге на площадке историко-мемориального музея.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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