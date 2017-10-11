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Внимание предпринимателей! Бесплатные юридические консультации!

11 октября 16:50 Бизнес Архангельск

В рамках работы общественной приемной Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Архангельской области специалисты Северо-Западного юридического агентства оказывают бесплатные юридические консультации индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по вопросам действующего законодательства, а также различным вопросам, связанными с нарушениями прав предпринимателей и исполнением судебных решений.

Напомним, общественные приёмные Уполномоченного при Президенте РФ работают во всех регионах по поручению Президента России Владимира Путина.

— Общественные приемные – это экспертно-аналитические и консультационные структуры Института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, поддерживающие работу регионального уполномоченного. Для предпринимателей это дополнительная возможность бесплатно получать правовую поддержку и качественную юридическую помощь, – подчеркнул уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев.

Предварительная запись на консультацию по телефону: 8 (8182) 205-640. Адрес:  Архангельск, ул. Поморская, д. 2, этаж 4, офис 403.

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