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На съезде Союза городов воинской славы подвели итоги работы в 2016 году

26 июня 17:00 Общество Архангельск События

26 июня в Архангельске состоялось общее собрание VII съезда Союза городов воинской славы. Делегатов форума приветствовал губернатор региона Игорь Орлов, который напомнил о роли столицы Поморья в обороне российского государства.

— С момента основания Архангельск являлся северным форпостом России. За 433 года своей истории столица Поморья не раз успешно отражала вражеские набеги. Трудно переоценить роль Архангельска в Великой Отечественной войне. Город отражал атаки с воздуха, соловецкие юнги пополняли экипажи кораблей нашего флота, – сказал глава региона. – И сегодня Архангельск гордо носит звание города воинской славы, стоя на страже Отчизны и верно служа Родине.

На общем собрании съезда подвели итоги работы Союза городов воинской славы в 2016 году.

Главным событием стала установка памятного знака «Мемориальный комплекс, посвящённый городам воинской славы» на аллее парка Победы на Поклонной Почётное звание «Город воинской славы» утверждено в 2006 году Указом Президента РФ и присуждается за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.горе. Открытие состоялось 5 декабря и было приурочено к 75-летней годовщине битвы под Москвой.

Финансирование работ по проектированию, изготовлению, установке мемориала и благоустройству территории было осуществлено за счёт средств Союза городов воинской славы и благотворительных взносов.

— Сегодня в России насчитывается 45 городов воинской славы, – рассказал глава администрации Великого Новгорода Юрий Бобрышев. – Я стоял у истоков создания Союза городов воинской славы. Основная наша цель – патриотическое воспитание всех жителей России. Необходимо помнить о героизме и воинской доблести наших предков.

На заседании был избран новый председатель Союза городов воинской славы. Им стал глава Курска Николай Овчаров, который определил первостепенные задачи на 2017 год.

— Мы продолжим планомерную работу Союза городов воинской славы и сохраним все акции, которые проводили ранее. Также в наших планах – создать гимн городов воинской славы и утвердить единый день городов воинской славы. Скорее всего, это будет 1 декабря – день подписания указа Президента России об условиях и порядке присвоения этого почётного звания, – рассказал Николай Овчаров.

Участникам съезда была представлена книга «Архангельск патриотический», которая рассказывает о славных боевых страницах летописи Поморья. Создатели монографии вручили экземпляры издания всем делегатам.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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