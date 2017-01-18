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Вступили в силу новые правила компенсации проезда к месту отдыха для областных бюджетников

18 января 17:45 Законотворчество

Они были приняты на заседании правительства области 10 января и вступили в силу 18 января после их опубликования на официальном интернет-портале правовой информации.

Областные правила касаются работников всех областных учреждений, как социальной сферы (образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, Оплата проезда к месту отдыха и обратно предусмотрена Трудовым кодексом России для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Она предоставляется один раз в два года за счёт организации, в которой трудится работник.физкультуры и спорта, молодёжной политики), так и иных отраслей (противопожарных отрядов, ветеринарных станций, органов охраны окружающей среды и других), а также сотрудников, работающих в областных органах власти.

Принятие новых правил связано с изменениями в областном законодательстве, отметил директор правового департамента администрации губернатора и правительства области Игорь Андреечев.

Не только для детей

Так, эта социальная гарантия теперь распространяется не только на несовершеннолетних детей работника, но и на иных неработающих членов семьи, фактически проживающих с работником. Эта категория граждан предусмотрена в Трудовом кодексе, но не была предусмотрена ранее в областных правилах.

Сейчас для того, чтобы быть признанным неработающим членом семьи работника необходимо являться трудоспособным гражданином и быть официально зарегистрированным безработным.

После согласования документа с Федерацией профсоюзов Архангельской области исключение из указанного правила было сделано для тех, кто осуществляет уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, совместно проживающим с ним (ней).

Для компенсации оплаты проезда к месту отдыха и обратно необходимо также установить совместное проживание работника и его несовершеннолетних детей.

Оплата – только в пределах России

В развитие Трудового кодекса оплата проезда и провоза багажа к месту использования отпуска осуществляется в пределах территории России.

Правила предусматривают механизм оплаты проезда к месту использования отпуска за пределами нашей страны. В этом случае оплата производится от места жительства до ближайших к месту пересечения границы России железнодорожной станции, аэропорта, автовокзала, морского или речного порта.

Если используется воздушный транспорт, то берётся справка перевозчика или его агента о стоимости перевозки из аэропорта отправления на территории Например, если место отдыха находится в Беларуси – то это аэропорт Белгорода, если в Финляндии или Швеции – аэропорт Санкт-Петербурга, если это Греция, Болгария или Испания – то это аэропорт Калининграда, Турция и Кипр – аэропорт Сочи.России до ближайшего к месту пересечения границы аэропорта по направлению к месту использования отпуска (месту отдыха).

— Возникает много вопросов, связанных с выплатой компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа, – пояснил Игорь Андреечев. – Поэтому все нюансы прописаны в утверждённых правилах.

Он также подчеркнул, что правовой департамент намерен осуществлять мониторинг применения правил и при необходимости готовить уточнения.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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