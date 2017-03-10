Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Более трёх миллионов рублей составят субсидии на молодёжные мероприятия в 2017 году

10 марта 15:00 Молодежь

Подведены итоги конкурса среди муниципальных образований Архангельской области на право получения бюджетных субсидий на организацию и проведение молодёжных мероприятий.

Для участия в конкурсе 17 муниципальных районов и городских округов Архангельской области представили 36 заявок

Общий объем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий, в 2017 году составит 3,1 млн рублей.

Из них 750 тысяч планируется направить на поддержку муниципальных учреждений по работе с молодёжью, 1 миллион – на поддержку деятельности ресурсных центров. Помимо этого, на средства субсидий в Северодвинске будет Выделение субсидий предусмотрено программой «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 гг.)». организована работа областной методической площадки «Молодёжное самоуправление в Архангельской области: методика работы». 

Также субсидии будут предоставлены на организацию таких мероприятий, как профориентационный региональный форум «Поморские дни карьерной навигации», праздник «Факультатив», День российской молодёжи в Архангельске и Новодвинске, ХIII фестиваль «Виват, студент!», региональный форум молодых политиков, VII фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» и летняя Соловецкая школа юнг.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области

Последние новости

10 марта ОбразованиеМузей насчитывает более 1000 экспонатов, связанных с историей становления и развития лесного дела на Севере России

На весен­них кани­ку­лах – в Музей леса!

10 марта Общество

Школь­ница из Архан­гель­ска вышла в финал телеп­рог­рам­мы «Умницы и умники»

10 марта

Более трёх мил­ли­онов руб­лей сос­та­вят суб­си­дии на моло­дёж­ные меро­прия­тия в 2017 году

10 марта Образование

Чет­вёртый час­тный дет­ский сад появил­ся в Поморье

10 марта Районы

Реки Поморья – под кон­троль: в бой идёт ледо­вая разведка

10 марта Общество

Под­веде­ны итоги областно­го кон­курса пат­ри­оти­чес­ких проектов

10 марта Общество

Школы Поморья под­дер­жат акцию «Час Земли»

10 марта Общество

В Архан­гель­ске назо­вут имя луч­шей «Помор­ской мамы»

10 марта Промышленность

Тех­ноло­гии для Аркти­ки: эффек­тив­ность, безо­пас­ность, кон­кур­ен­тоспо­соб­ность

10 марта Соцзащита

789 чело­век пере­еха­ли в Поморье по про­грамме пере­селе­ния соотеч­ес­тве­нни­ков

10 марта Общество

Юнио­ры «Вод­ника» – брон­зовые при­зёры пер­венства России

9 марта Общество

Акция «Бес­смертный полк»: центр «Пат­ри­от» начал при­нимать заяв­ки на штендеры

9 марта Общество

«КЭС-БАС­КЕТ 2017»: коман­ды Архан­гель­ской области нача­ли с побед

9 марта Образование

В трой­ку луч­ших на чем­пи­она­те «Желез­ный предп­ри­ни­ма­тель» в Мос­кве вошла коман­да из Архан­гель­ска

9 марта Общество

В апреле из Архан­гель­ска стар­ту­ет транс­кон­тин­ен­таль­ная экспе­ди­ция

9 марта Здоровье

В Архан­гель­ске про­вели флеш­моб «Для здо­ровых почек»

9 марта Губернатор

Ини­ци­ати­вы Поморья в отноше­нии квот для рыба­ков были озву­чены в Общест­вен­ной пала­те РФ

9 марта КультураФото пресс-службы театра драмы им. М.В. Ломоносова

«Мину­та сла­вы» от теат­ра драмы в честь празд­ни­ка весны

9 марта Общество

Более 270 волон­тё­ров будут рабо­тать на аркти­чес­ком фору­ме в Архан­гель­ске

9 марта Районы

Итоги адрес­ной инвестп­рог­раммы: от стро­итель­ства школ до ново­го жилья

9 марта ОбществоАлександр Таран: «В сфере школьного питания необходимо развивать варианты государственно-частного партнёрства»

Общест­вен­ни­ков прив­ле­кут к конт­ро­лю за органи­заци­ей пита­ния школь­ни­ков Поморья

9 марта Здоровье

Экспе­рты: здра­во­ох­ране­ние в Аркти­ке дол­жно быть комп­ле­ксным

9 марта ЖКХ

Поморье полу­чит 234 мил­ли­она на реали­за­цию прио­рит­ет­ного нац­про­ек­та в сфере ЖКХ

9 марта Экономика

Про­дол­жа­ет­ся регист­ра­ция на слёт социаль­ных предп­ри­ни­ма­те­лей

Похожие материалы

10 марта Общество

Школь­ница из Архан­гель­ска вышла в финал телеп­рог­рам­мы «Умницы и умники»

10 марта

Более трёх мил­ли­онов руб­лей сос­та­вят суб­си­дии на моло­дёж­ные меро­прия­тия в 2017 году

10 марта Общество

Под­веде­ны итоги областно­го кон­курса пат­ри­оти­чес­ких проектов

9 марта Общество

Акция «Бес­смертный полк»: центр «Пат­ри­от» начал при­нимать заяв­ки на штендеры

9 марта Общество

Более 270 волон­тё­ров будут рабо­тать на аркти­чес­ком фору­ме в Архан­гель­ске

8 марта Общество

От слов к делу: в Архан­гель­ске успе­шно реали­зу­ют кон­цеп­цию раз­ви­тия Дома молодёжи

8 марта Культура

Сту­ден­ты-иност­ра­нцы посети­ли выставку «Лики Рос­сии» в Доме молодёжи

7 марта Общество

В Архан­гель­ской области завер­шился финал зим­ней cпар­таки­ады уча­щих­ся России

6 марта Экономика

Архан­гель­ские сту­ден­ты отпра­вились на феде­раль­ный тур­нир по «Желез­ному предп­ри­ни­ма­те­лю»

6 марта Районы

Муни­ципаль­ные про­граммы по рабо­те с моло­дёжью полу­чат поддержку

4 марта Общество

Архан­гель­ские пси­хо­ло­ги помога­ют под­рос­ткам избежать кри­миналь­ного рецидива

4 марта Общество

173 рабо­ты поступи­ло на кон­курс про­ек­тов в сфере госу­дарст­вен­ной моло­дёж­ной политики

4 марта Общество

Алек­сей Пала­мар­чук встре­тил­ся с архан­гель­ской молодёжью

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия