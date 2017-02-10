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Всероссийская акция «Письмо Победы» стартовала в Поморье

10 февраля 17:20 Молодежь

Старт всероссийской акции «Письмо Победы» в Поморье дали воспитанники военно-патриотического клуба «Орден». 

На специальных бланках школьники написали «письма в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной. 

Всероссийская акция «Письмо Победы» проходит в Архангельской области уже в третий раз. Молодёжь региона всегда принимает в ней активное участие, – В прошлом году «Письма Победы» написали более 300 человек.отметил директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх. 

У участников акции есть уникальная возможность окунуться в историю, от родителей узнать о боевом подвиге родственников, а также оценить свои творческие способности. 

Написанные на специальных бланках бумажные письма свернули в треугольники и передали волонтёрам, которые обработают и подготовят их для публикации в социальных сетях и на официальном сайте центра «Патриот». 

Всероссийская акция «Письмо Победы» продлится до 9 мая. В ближайшее время к ней присоединятся школьники Северодвинска, Новодвинска и других муниципалитетов Поморья.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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