Всероссийская акция «Письмо Победы» стартовала в Поморье

Старт всероссийской акции «Письмо Победы» в Поморье дали воспитанники военно-патриотического клуба «Орден».

На специальных бланках школьники написали «письма в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной.

– Всероссийская акция «Письмо Победы» проходит в Архангельской области уже в третий раз. Молодёжь региона всегда принимает в ней активное участие, – В прошлом году «Письма Победы» написали более 300 человек.отметил директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх.

У участников акции есть уникальная возможность окунуться в историю, от родителей узнать о боевом подвиге родственников, а также оценить свои творческие способности.

Написанные на специальных бланках бумажные письма свернули в треугольники и передали волонтёрам, которые обработают и подготовят их для публикации в социальных сетях и на официальном сайте центра «Патриот».

Всероссийская акция «Письмо Победы» продлится до 9 мая. В ближайшее время к ней присоединятся школьники Северодвинска, Новодвинска и других муниципалитетов Поморья.

ГАУ Архангельской области «Патриот»