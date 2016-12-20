Площадь лесоустройства в Поморье по итогам года превысила миллион гектаров

Актуализация данных имеет большое значение для развития лесного бизнеса, что в свою очередь оказывает влияние на ситуацию в районах области

Лесоустройство, иначе говоря, работы по актуализации информации о состоянии лесного фонда, в этом году в Архангельской области проведены на площади более миллиона гектаров.

Основные объёмы работ выполнены в Яренском лесничестве (порядка 840 гектаров). Завершено лесоустройство Коношского, проведено частично – на территориях Архангельского, Вельского, Обозерского и Приозёрного лесничеств.

Министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин отметил:

«Задача, поставленная губернатором Архангельской области Игорем Орловым – ежегодно проводить лесоустройство на площади не менее миллиона гектаров. По итогам 2016 года она выполнена. Полученные данные имеют большое значение для развития крупного и малого лесного бизнеса, что, в свою очередь, оказывает влияние на социально-экономическую ситуацию в районах области».

Задача – удержать заданную планку

Свежая информация о том, что на конкретных участках лес достиг возраста спелости, даёт возможность бизнесу увеличивать объёмы заготовок.

Вместе с тем лесоустройство служит целям профилактики нарушений лесного законодательства. В частности, в ходе проведения работ определяются границы водоохранных и зелёных зон, где сплошные рубки запрещены.

Всего в этом году на проведение лесоустройства в Поморье направлено более 100 млн рублей, в том числе 53,7 млн рублей – за счёт средств федерального бюджета и примерно столько же – в рамках государственно-частного партнёрства между правительством региона и арендаторами лесных участков.

В будущем году Поморью предстоит удержать планку проводимых работ. Планируется завершить лесоустройство Яренского, а также выполнить работы в Устьянском и Няндомском лесничествах.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области