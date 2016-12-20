Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Площадь лесоустройства в Поморье по итогам года превысила миллион гектаров

20 декабря 17:15 Районы Бизнес Леспром
Актуализация данных имеет большое значение для развития лесного бизнеса, что в свою очередь оказывает влияние на ситуацию в районах области
Актуализация данных имеет большое значение для развития лесного бизнеса, что в свою очередь оказывает влияние на ситуацию в районах области

Лесоустройство, иначе говоря, работы по актуализации информации о состоянии лесного фонда, в этом году в Архангельской области проведены на площади более миллиона гектаров.

Основные объёмы работ выполнены в Яренском лесничестве (порядка 840 гектаров). Завершено лесоустройство Коношского, проведено частично – на территориях Архангельского, Вельского, Обозерского и Приозёрного лесничеств.

Министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин отметил:

«Задача, поставленная губернатором Архангельской области Игорем Орловым – ежегодно проводить лесоустройство на площади не менее миллиона гектаров. По итогам 2016 года она выполнена. Полученные данные имеют большое значение для развития крупного и малого лесного бизнеса, что, в свою очередь, оказывает влияние на социально-экономическую ситуацию в районах области».

Задача – удержать заданную планку

Свежая информация о том, что на конкретных участках лес достиг возраста спелости, даёт возможность бизнесу увеличивать объёмы заготовок.

Вместе с тем лесоустройство служит целям профилактики нарушений лесного законодательства. В частности, в ходе проведения работ определяются границы водоохранных и зелёных зон, где сплошные рубки запрещены.

Всего в этом году на проведение лесоустройства в Поморье направлено более 100 млн рублей, в том числе 53,7 млн рублей – за счёт средств федерального бюджета и примерно столько же – в рамках государственно-частного партнёрства между правительством региона и арендаторами лесных участков.

В будущем году Поморью предстоит удержать планку проводимых работ. Планируется завершить лесоустройство Яренского, а также выполнить работы в Устьянском и Няндомском лесничествах.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

Губернатор

22 декабря

Игорь Орлов: «Севе­род­винск заслужи­ва­ет самых высо­ких оценок»

22 декабря

Моло­дёжь Поморья под­ве­дет итоги года на тра­дици­он­ном губер­нат­ор­ском приёме

20 декабря

Пло­щадь лесо­ус­тройства в Поморье по ито­гам года пре­вы­си­ла мил­ли­он гектаров

20 декабря

Ново­год­ний подарок «под ключ»

20 декабря

Игорь Орлов и глава Хол­мог­ор­ско­го райо­на обсуди­ли воп­росы раз­ви­тия тер­рито­рии

19 декабря

И вновь – теп­лос­наб­же­ние: на конт­ро­ле Соль­выче­годск, Нян­дома и Матигоры

19 декабря

Игорь Орлов: «Са­мую актуаль­ную информа­цию о жизни райо­нов можно узнать в редак­ци­ях мес­тных газет»

18 декабря

Глава Поморья отве­тил на воп­росы редак­то­ров район­ных газет

16 декабря

Игорь Орлов при­нял учас­тие в VII бла­гот­вори­тель­ной акции «Белая Роза»

15 декабря

Игорь Орлов встре­тил­ся с предс­та­ви­те­ля­ми покупа­теля «Архан­гель­скге­ол­добы­чи»

14 декабря

Игорь Орлов под­ве­дёт итоги года в про­грамме «Автогр­аф дня»

14 декабря

Пер­вое заседа­ние в новом сос­таве про­вела област­ная избира­тель­ная комиссия

13 декабря

Игорь Орлов: «Кор­руп­ция – «рако­вая опу­холь» эко­но­ми­ки»

12 декабря

Игорь Орлов обсу­дил с гла­вой Ленс­ко­го райо­на воп­росы раз­ви­тия тер­рито­рии

12 декабря

За него­тов­ность к зиме спро­сит про­кура­тура

12 декабря

Глава Поморья поздра­вил зем­ля­ков с Днём Конс­ти­ту­ции

11 декабря

Игорь Орлов: «Ключ к раз­ви­тию тер­рито­рии – ини­ци­ати­ва, кото­рую мы дол­жны под­дер­жать»

9 декабря

Гор­дость Поморья

9 декабря

В пра­витель­стве области чест­во­вали Геро­ев Отечества

Похожие новости

20 декабря Губернатор

Пло­щадь лесо­ус­тройства в Поморье по ито­гам года пре­вы­си­ла мил­ли­он гектаров

26 ноября Губернатор

Игорь Орлов: «У мало­го биз­неса в Аркти­ке есть боль­шие воз­мож­нос­ти»

26 ноября Губернатор

Как хобби стало делом: в Архан­гель­ске стар­то­вал форум моло­дых биз­несме­нов

16 ноября Губернатор

Игорь Орлов пред­ло­жил ввес­ти мора­то­рий на внеп­лано­вые про­вер­ки бизнеса

14 ноября Губернатор

Игорь Орлов: «Соз­да­ние бла­гоп­ри­ят­ного инвести­ци­он­ного кли­мата – важ­ная задача глав МО»

11 ноября Губернатор

Клас­тер­ная полити­ка в ЛПК Поморья: боль­ше инвести­ций, рабо­чих мест и рас­шире­ние на юг

29 ноября Общество

Игорь Орлов: «Нуж­но всё время быть в тону­се, иначе можно ока­зать­ся на обочине»

21 декабря Районы

Более 900 тысяч кубо­мет­ров дре­ве­си­ны – мало­му биз­несу Поморья

19 декабря Районы

Главы райо­нов и горо­дов Поморья обсу­дят инвести­ци­он­ную дея­тель­ность муни­ципа­ли­те­тов

15 декабря Районы

В Устья­нс­ком райо­не появи­лось своё теп­лич­ное хозяйство

8 декабря Промышленность

Год эко­ло­гии в Поморье: бла­го­ус­тройство тер­рито­рий, лес­ные питом­ники, экспе­ди­ции в Аркти­ку и иннова­ции на про­из­водств­ах

18 ноября Экономика

Онега гото­ва пре­дос­тавить землю и про­из­водст­вен­ные пло­щади для инвести­ций и бизнеса

15 ноября Районы

Африк­ан­ских стра­усов нача­ли раз­водить в Устья­нс­ком районе

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия