В Ярославле обсудили лучшие антикоррупционные практики

Участие в семинарах приняли эксперты Совета Европы, региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей и сотрудники аппаратов

В Ярославле прошли семинары Совета Европы в рамках проекта ПРЕКОП II «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик на муниципальном уровне». Архангельскую область на мероприятиях представили сотрудники аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Участие в ярославских семинарах приняли эксперты Совета Европы, региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей и сотрудники аппаратов, представители исполнительных и законодательных органов власти, общественных организаций, юридического и предпринимательского сообществ. В целом на семинарах работали более 140 человек.

Напомним, ПРЕКОП II, реализующийся с 2016 года, является логическим продолжением проекта ПРЕКОП РФ – совместной программы Совета Европы и Европейского союза «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик», действующей в период с 2013 по 2015 год.

— ПРЕКОП II – один из крупнейших и самых успешных проектов Совета Европы. Цель проекта – анализ лучших международных практик по предотвращению коррупции и искоренению этого явления, создание прозрачной схемы взаимодействия между государством и бизнесом. Совет Европы стремится к созданию единого правового пространства, основанного на уважении к правам человека, а без деятельного участия России представить общеевропейский правовой дом нереально, – подчеркнул в приветственном слове глава программного офиса Совета Европы в Российской Федерации Петр Зих.

Эксперты Совета Европы познакомили участников семинара с изученными практиками, а также провели сравнительный анализ влияния контрольно-надзорных мероприятий на бизнес-процессы в различных странах Европы.

Также в ходе диалога коллеги обсудили различные кейсы коррупционных практик в сфере налоговых проверок, земельных отношений, производств, а также при проведении муниципального жилищного контроля и муниципальных конкурсных процедур по организации социальных услуг для населения.

— Международные семинары – хорошая площадка для обмена опытом, применения эффективных мер противодействия коррупции. Работа института уполномоченного во всех регионах Российской Федерации – уже определенная антикоррупционная мера, направленная на минимизацию административных барьеров и создание комфортных условий для развития предпринимательства, – отметила участник семинаров, консультант секретариата уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Екатерина Охремчук.

По итогам обсуждения органам власти будут представлены рекомендации для совершенствования применения антикоррупционных практик.

Пресс-служба уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей