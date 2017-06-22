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Губернатор поблагодарил за работу региональное отделение Северо-Западного филиала ОАО «Мегафон»

22 июня 12:30 Информация и связь

Министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев вручил Почётную грамоту губернатора руководителю по инфраструктуре отделения Константину Новожилову, благодарственное письмо – руководителю отделения Юрию Оборину.

— Архангельское отделение ОАО «Мегафон» провело масштабную работу по развитию и модернизации сетей связи в области. Благодарю вас за самоотверженный труд и выражаю уверенность, что наша совместная плодотворная работа в дальнейшем приведет к улучшению качества услуг связи, – отметил Николай Родичев.

В течение 2016 года региональное отделение ОАО «Мегафон» реализовало ряд крупных проектов, направленных на развитие сетей связи и улучшение качества предоставляемых сервисов.

Основным и самым крупным проектом, который был успешно завершён, явилась полная замена оборудования сотовой сети 2G. Новое оборудование позволяет внедрить новые технологии и стандарты сотовой связи, что ранее сделать было невозможно.

Продолжалось развитие сети стандарта LTE. Количество базовых станций в области увеличилось почти в два раза.

4G-связь появилась в Коряжме, Вельске, Каргополе, Няндоме, Онеге,Мирном, посёлках Плесецкий, Октябрьский, Коноша.

В Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе сеть 4G была существенно расширена и модернизирована.

Большое внимание было уделено развитию транспортной составляющей сотовой сети. Продолжилось строительство оптико-волоконных линий связи, что позволило увеличить пропускную способность каналов передачи данных.

Ещё одним важным для области проектом явилось строительство высокоскоростного канала передачи данных на Соловецкие острова. Благодаря этому на территории архипелага теперь доступен весь спектр современных услуг связи.

Все проекты были реализованы за счет инвестиций ПАО «Мегафон» и направлены на дальнейшее развитие сети и ликвидацию цифрового неравенства. Общая сумма вложений в инфраструктуру в 2016 году составила более 300 миллионов рублей.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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