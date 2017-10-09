Теннисисты Архангельской области завоевали три медали на турнире «Топ 24»

В городе Йошкар-Ола Республики Марий-Эл завершился турнир сильнейших теннисистов России «ТОП-24» в возрасте до 13 лет. В соревнованиях приняли участие 48 теннисистов из 18 регионов Российской Федерации.

Отлично выступили на престижном турнире спортсмены Архангельской области. Наши теннисисты завоевали сразу три медали.

Илья Шакин завоевал серебряную медаль в одиночном разряде. Дарина Низамова в паре с Сергеем Брусковым из Подпорожья выиграла золотую медаль в смешанном парном разряде, а в паре с москвичкой Викторией Широковой стала третьей в женском парном разряде.

— Поздравляю наших спортсменов с отличным результатом, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов. – Радует, что в настольном теннисе Поморья подрастает такая талантливая молодежь.

Агентство по спорту Архангельской области