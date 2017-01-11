Флорболисты Архангельской области успешно выступили в Швеции и Финляндии

В начале января в Швеции и Финляндии состоялись сразу несколько крупных клубных турниров по флорболу. Успешно выступили на состязаниях юные представители флорбольных клубов Поморья.

На одном из самых престижных детских турниров в мире Storvreta Cup 16/17 в шведском городе Упсала самого большого успеха наши флорболисты достигли в турнире мальчиков 2004 года рождения.

Архангельская «Кобра» последовательно разгромила всех своих соперников, а в финале обыграла команду из шведского Вестероса со счётом 3:2.

Этим наши флорболисты не ограничились. Бронзовые медали на этом турнире завоевали мальчишки северодвинской «Барракуда» (2004 г.р.) и девушки из архангельской «Искры» (2000 г.р.).

На самом крупном в Финляндии турнире по флорболу Helsinki Floorball Cup 2017, который прошёл с 6 по 8 января в Хельсинки, золотые медали завоевали флорболисты из новодвинской «Двины» (2006-2007 г.р.). Среди мальчишек на равных играла восьмилетняя Мария Старковская. Соперниками новодвинцев были девять финских команд, однако они ничего не смогли противопоставить напору юных спортсменов из города бумажников.

Здесь же свои силы испытала и команда «Барракуда» из Северодвинска (2004 г.р.). Ребята стартовали не очень удачно – заняли лишь третье место в группе, однако затем по буллитам выиграли четвертьфинал, в полуфинале обыграли соперника в основное время и лишь в финале уступили, завоевав «серебро» турнира.

Отметим, что в 2017 году флорбол будет впервые представлен на Всемирных играх 2017, которые пройдут в польском городе Вроцлав.

Всемирные игры – международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. По решению Международного олимпийского комитета присутствие отдельного вида спорта на Всемирных играх является одним из факторов для потенциального попадания его в программу Олимпийских игр.

Агентство по спорту Архангельской области