Инициативы Ивана Кулявцева поддержали губернатор и главы муниципалитетов

Региональный бизнес-омбудсмен выступил с докладом о повышении эффективности взаимодействия предпринимателей и местных властей на заседании координационного совета глав муниципалитетов в Котласе.

Уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав бизнес-сообщества представил анализ работы муниципальных советов по развитию предпринимательства.

Из доклада следует, что в большинстве МО региона не утверждаются планы работы советов, а также отсутствует четкая периодичность проведения заседаний.

— Повышение эффективности взаимодействия бизнеса и власти я вижу в первую очередь в работе на местах, в открытом и конструктивном диалоге бизнеса и муниципалов в рамках регулярных встреч. Советы по развитию предпринимательства при главах МО были созданы именно для этого, – подчеркнул Иван Кулявцев.

Он предложил проводить заседания советов не реже двух раз в год с приглашением к участию максимально возможного количества местных предпринимателей, бизнес-уполномоченного и представителей министерства экономического развития Архангельской области.

По результатам работы должны готовиться резолюции с предложениями, которые будут направляться в адрес регионального минэкономразвития, бизнес-уполномоченного и профильного комитета Архангельского областного Собрания депутатов.

— Планирую принимать личное участие в заседаниях советов во всех районах Архангельской области и на местах знакомиться с наболевшими вопросами, – заявил Иван Кулявцев. – Своей задачей вижу доводить позицию бизнеса до всех уровней власти, в том числе – на федеральном уровне, и защищать права предпринимателей всеми доступными в рамках моих полномочий инструментами.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и главы муниципалитетов поддержали инициативы бизнес-омбудсмена. По итогам доклада глава региона дал соответствующие поручения, среди которых – актуализация графиков проведения заседаний советов по предпринимательству при главах МО. Новые графики должны быть направлены вместе с приглашением к участию в адрес уполномоченного.

Пресс-служба уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей