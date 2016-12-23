В преддверии Нового года на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили готовность спасательных служб к праздникам.

В рамках комиссии также утвержден проект мероприятий на 2017 год. В связи с сокращением финансирования оптимизированы запланированные объемы ледокольных работ в период весеннего паводка, авиационных вылетов и закупок взрывчатых веществ.

Необходимый запас для проведения противопаводковых мероприятий удастся обеспечить при использовании остатков прошлого года. Проработаны возможности дополнительной экстренной закупки в Санкт-Петербурге при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Члены комиссии также приняли план работы комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 2017 год.

О гидрологической обстановке и льдообразовании на реках области, а также прогнозе погоды в ближайший период участникам встречи рассказал начальник ФГБУ «Северное УГМС» Сергей Пуканов.

Толщина льда на сегодня составляет 30-40 см и превышает средние многолетние значения на 10-20 см. Температурный прогноз на третью декаду декабря выше нормы на 1-6 градусов.

Началось льдообразование в Белом море. Сильные западные ветры вызывали наслоение льда в районе приемного буя, что затрудняет движение судов.

По предварительным данным среднемесячная температура в январе 2017 года ожидается в пределах нормы.

— С учетом больших колебаний температуры и резких потеплений спасательным службам необходимо находиться в повышенной готовности. Выход воды на лед грозит опасностью для рыбаков, а в период школьных каникул особое внимание нужно обратить на меры безопасности при организации детских праздников и перевозке туристических групп, – подчеркнул руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области