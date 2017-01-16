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Кто может пройти бесплатную диспансеризацию, когда и зачем?

16 января 11:30

На эти и другие вопросы по «телефону здоровья» ответила заместитель главного врача Архангельской городской клинической поликлиники № 1 Надежда Дубинина.

В течение двух часов на «телефон здоровья» поступило более десятка звонков из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Звонившие интересовались объёмом исследований в рамках диспансеризации взрослого населения в 2017 году и вторым этапом обследований.

Эксперт пояснила, что объем обследований зависит от возраста и включает в себя обычные анализы, биохимические исследования (холестерин, сахар крови и другие), УЗИ органов брюшной полости, ФОГ, ЭКГ, маммографию и обследование на онкологические заболевания.

— Если на первом этапе выявляются симптомы каких-либо заболеваний, то пациент направляется на второй этап диспансеризации – более глубокие лабораторно-диагностические исследования и консультации узких специалистов, – отметила эксперт.

По итогам диспансеризации каждому человеку определяется одна из трёх групп здоровья, рассчитываются риски возникновения хронических неинфекционных заболеваний, проводится индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или пациент направляется в «Школу здоровья».

В дальнейшем результаты диспансеризации можно использовать для прохождения периодических медицинских осмотров.

Ваше здоровье – в ваших руках

По итогам диспансеризации в ряде случаев выявляются серьезные заболевания, о которых пациент даже не подозревал: рак, сахарный диабет, стенокардия. Более чем у половины северян обнаруживаются те или иные факторы риска. С недугами можно продуктивно бороться, если вовремя их выявить и изменить образ жизни.

— В наше время главной инвестицией должно быть собственное здоровье, – считает Надежда Дубинина. – Люди должны понять, что завтра они получат от своего организма то, что вложили в него сегодня. Хочешь быть конкурентоспособным? Поддерживай своё здоровье, формируй привычку к здоровому образу жизни у себя и своих детей! Если на диспансеризации выявили какое-то заболевание, так проявите к себе интерес, доведите обследование до конца.

Добровольно и бесплатно

Ещё один вопрос, чаще других звучавший на «телефоне здоровья», – какая возрастная категория подлежит диспансеризации в 2017 году.

Надежда Дубинина сообщила, что в этом году диспансеризацию могут пройти северяне, родившиеся в 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990,1993, 1996 годах.

— Диспансеризация проводится в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Пройти её можно в медицинском учреждении по месту жительства, обратившись в регистратуру, кабинеты и отделения медицинской профилактики или к лечащему врачу, – пояснила Надежда Игоревна.

В Архангельской городской клинической поликлинике № 1 прикрепленное население может пройти диспансеризацию в будни с 8:00 до 17:00 в кабинете 4Б (первый этаж). С собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Архангельская городская клиническая поликлиника № 1

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