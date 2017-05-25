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Весенние ограничения движения по автодорогам: выявлено 96 нарушителей

25 мая 17:45 Транспорт

В архангельской региональной транспортной службе подведены итоги действия традиционных весенних ограничений движения большегрузов по дорогам Архангельской области. 

За время действия весенних ограничений проведено 30 выездов мобильного пункта весового контроля в Приморский, Вельский, Устьянский, Плесецкий, Онежский, Няндомский, Каргопольский, Котласский, и Вилегодский районы области. Осмотрено 330 крупногабаритных и тяжеловесных автотранспортных средств.

По результатам взвешиваний составлено 96 актов о превышении перевозчиком допустимых весовых параметров.

Значительная часть нарушений выявлена на пункте весового контроля, расположенном на автодороге Усть-Вага–Ядриха. По всем фактам нарушений сотрудниками ГИБДД возбуждены административные дела по ст. 12.21.1 КоАП РФ.

Одним из показательных примеров нарушения режима весенних ограничений стало задержание в Устьянском районе тяжеловесного транспортного средства, общая масса которого составляла 143 тонны. Тяжеловоз находится на штрафстоянке до принятия по нему соответствующего решения.

Тем не менее, говорят дорожники, общая статистика год от года продолжает показывать положительную динамику.

— Следует отметить, что в текущем году увеличилось количество заявлений от перевозчиков о выдаче специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. В частности, а период действия весенних ограничений выдано 884 таких разрешения, – рассказал директор архангельской Региональной транспортной службы Сергей Загвозкин. – Таким образом, можно констатировать, что перевозчики становятся более законопослушными.

Напомним, осенние ограничения будут действовать в этом году на всей территории Архангельской области с 9 октября по 7 ноября.

Отметим, что получить разрешения на перевозку грузов в период ограничений теперь можно будет на портале госуслуг.

Тем, кто пренебрегает запретами, грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Министерство транспорта Архангельской области

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