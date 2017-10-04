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Новый инструмент поддержки моногородов в действии: заключен первый договор займа по программе «Моногород-МСП»

4 октября 17:20 Новодвинск Бизнес

Микрокредитной компанией Архангельский региональный фонд «Развитие» заключен первый договор займа по новой программе «Моногород-МСП».

Данный инструмент поддержки появился в сентябре этого года. Его востребованность лучше всего доказывает отклик бизнеса – первый займ выдан в течение месяца после принятия программы. Более того, сейчас на рассмотрении в фонде «Развитие» находится ряд новых заявок.

— Льготная процентная ставка, предусмотренная новой программой, а это семь процентов годовых, делает заемные средства более доступными для бизнеса. Безусловно, это положительно отразится на предпринимательской активности жителей моногородов и будет способствовать созданию новых рабочих мест, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Подчеркну, что программа направлена на диверсификацию экономики и развитие новых для муниципального образования отраслей промышленности. В связи с этим поддержка предусмотрена исключительно для проектов, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. Благодаря этому реализация бизнес-инициатив, открытие новых производств способствует диверсификации экономики.

Отметим, что в рамках программы изменилась лишь процентная ставка – объём доступных средств и срок предоставления микрозайма не сократились. Предприниматели могут получить до трёх миллионов рублей на срок до трёх лет. При этом сохраняется и возможность предоставления льготных периодов.

Первый займ по новой программе получили предприниматели из Новодвинска. Являясь представителями строительного бизнеса, его владельцы планируют направить полученные средства на приобретение необходимых стройматериалов.

— Очень символично, что первыми получателями микрозайма стали предприниматели Новодвинска. Дело в том, что с предложением разработать подобную программу выступил глава этого моногорода Сергей Андреев. Инициатива была рассмотрена на совещании при губернаторе Архангельской области, по итогам которого и было принято решение о разработке нового механизма поддержки, – подчеркнул Семён Вуйменков. – Мы всегда подчеркиваем важность обратной связи, говорим, что только совместными усилиями можно разработать по-настоящему действенные и востребованные механизмы. Новая программа – прекрасный пример подобной слаженной работы.

Сергей Андреев отметил, что предприниматели Новодвинска активно сотрудничают с фондом «Развитие». В прошлом году эксперты микрокредитной организации проводили в моногороде выездные консультации. Информационная поддержка тогда существенно повысила заинтересованность бизнеса – предприниматели стали чаще получать займы, был успешно реализован ряд проектов.

— Деятельность фонда «Развитие» является одной из наиболее доступных и эффективных мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на территории Архангельской области, – сказал глава муниципального образования город Новодвинск Сергей Андреев. – Именно поэтому мы предложили разработать специальную программу по предоставлению микрозаймов предпринимателям, зарегистрированным на территории монопрофильных муниципальных образований. С радостью отмечу, что наша инициатива была поддержана. Программа подготовлена и утверждена в очень сжатые сроки.

Министерство экономического развития Архангельской области

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