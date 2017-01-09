Приёмам бесконфликтного воспитания учат родителей Архангельска

«Лад в семье» – так называется программа, которую реализует Архангельский центр социальной помощи семье и детям. В рамках этого проекта на базе детского сада общеразвивающего вида № 6 «Оленёнок» прошёл цикл занятий для родителей по предупреждению жестокого обращения в семье.

Педагог-психолог отделения защиты прав детей от насилия провёл встречи с родителями. Основной темой бесед стала бесконфликтная дисциплина.

На занятиях родители получили информацию о возрастных и индивидуальных особенностях развития детей, способах бесконфликтного общения и эффективного взаимодействия с детьми, а также ненасильственных методах воспитания.

В ходе реализации программы «Лад в семье» участники учатся понимать мотивы поступков своих детей, искать оптимальные выходы из конфликтных ситуаций.

Эти мероприятия проводятся в рамках реализации комплекса мер Архангельской области по внедрению эффективных технологий и практик в работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации

— Родители маленьких детей не всегда знакомы с педагогическими практиками, но наша задача не обвинять их в этом, а подсказать, научить справляться с трудностями, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Воспитание – процесс очень сложный, требующий времени, знаний и сил. Наши специалисты помогают родителям сделать этот процесс спокойным и гармоничным.

Каждое занятие посвящено определенной теме: «Как научиться безусловно любить и принимать своего ребенка», «Конфликты в семье и способы их разрешения», «Агрессивный ребенок. Тактика поведения родителей», «Воспитание ответственности у детей. Дисциплина», «Жестокое обращение. Профилактика насилия в семье».

Занятия проводятся в небольших группах, позволяющих индивидуально подойти к каждому случаю, проанализировать конкретные жизненные ситуации, ответить на все вопросы.



В 2017 году работа по программе будет продолжена на базе других образовательных учреждений Архангельска.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области