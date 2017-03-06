Национальный парк «Русская Арктика» вошёл в десятку самых популярных заповедных территорий России по количеству упоминаний в средствах массовой информации и социальных сетях в январе 2017 года.

Компания Mindscan составила рейтинг популярности природоохранных зон РФ, проанализировав более 40 тыс. средств массовой информации и более 200 млн соцмедиа-аккаунтов (Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте и Живой Журнал) за период c июля 2016 года по январь 2017-го. По сообщению компании, за последние семь месяцев в СМИ обнаружено 82717 упоминаний национальных парков, заповедников и заказников; 177923 упоминания – в социальных сетях.

«Русская Арктика» занимает 9 место в рейтинге упоминаний за первый месяц Года экологии – январь. Количество упоминаний о нём в СМИ – 253, в соцсетях – 580. Лидирует в январе по этим показателям Баргузинский заповедник (в СМИ – 1538, в социальных сетях – 1992). Эти показатели неслучайны: в 2017 году, объявленном Годом экологии, отмечается 100-летие заповедной системы В настоящее время в России насчитывается 103 заповедника, 47 национальных парков и 67 государственных природных заказников федерального значения, их общая площадь составляет около 60 млн га или 3 % площади страны.России.

Старт юбилейному году был дан 11 января, в день основания первого российского заповедника – Баргузинского.

В десятку популярных ООПТ также вошли Крымский заповедник, заповедник «Столбы», национальный парк «Куршская коса», Кавказский и Астраханский заповедники, национальный парк «Земля Леопарда», Байкальский и Алтайский заповедники.

Рейтинги, по сообщению Mindscan, построены на основе анализа свыше 500 федеральных и 5 тыс. региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и Интернет-СМИ. Проанализировано свыше 624 тыс. информационных сообщений.

Также в исследовании отражена популярность заповедников по временам года: «народный рейтинг» природоохранных зон России отражает, насколько часто та или иная ООПТ упоминается у пользователей социальных сетей Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте и Живом Журнале.

Летом и осенью самым популярным был красноярский заповедник «Столбы», зимой его обошёл Крымский заповедник. В зимний «народный рейтинг» вошёл и нацпарк «Русская Арктика», заняв 9 место из 10.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области