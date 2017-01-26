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26 января состоится областное собрание родителей выпускников девятых классов

26 января 10:50

Министерство образования и науки Архангельской области продолжает серию масштабных встреч с родительским сообществом региона, посвящённых нюансам проведения итоговой аттестационной кампании 2017 года. 

26 января в 18.00 начнётся областное собрание, на котором будут обсуждаться вопросы проведения выпускных экзаменов в девятых классах школ Поморья.

В центре внимания окажутся нововведения в экзаменационных работах, подготовка учеников девятых классов к первым серьёзным испытаниям, порядок проведения самих экзаменов.

Родительское собрание будет организовано в режиме видеоконференцсвязи, поэтому свои вопросы специалистам министерства образования и науки смогут задать заинтересованные жители всех городов и районов Поморья.

Список школ, которые будут подключены к видеодискуссии, можно посмотреть в приложении.

Министерство образования и науки Архангельской области

Приложения

Список школ

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