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Жильцы «авариек» заселяются в новые квартиры

6 февраля 11:45 Архангельск Расселение аварийного жилья
Семья Игнашёвых готовится к новоселью
Семья Игнашёвых готовится к новоселью

В минувшее воскресенье состоялась встреча с представителями власти будущих жильцов домов, построенных для расселения аварийного жилья на Ленинградском проспекте в Архангельске.

Три новеньких девятиэтажки с благоустроенным двором были построены всего за год. ООО «РК-Инвест» возвела здания в рамках третьего этапа программы переселения из аварийного жилья. Сейчас строители готовят квартиры к приезду новосёлов.

Недавно тем, кто ещё ютится в «деревяшках» с кривыми полами и посыпавшимися печами, показали новое жилье. У некоторых переселенцев возникли вполне понятные претензии: где-то отошли края обоев или треснуло стекло, а в паре квартир на обоях проступила плесень.

Замечания устраняют оперативно и бесплатно

В минувшее воскресенье с будущими жильцами новостроек встретились представители подрядчика, регионального министерства строительства и архитектуры, главного управления капитального строительства и администрации Архангельска.

61-летняя Анна Фролова, пожаловалась на некачественную отделкуХозяйка одной из двухкомнатных квартир, 61-летняя Анна Фролова, пожаловалась на некачественную отделку. 

— Мы устранили все замечания, зафиксированные при осмотре квартир жильцами, – пояснил генеральный директор ООО «РК-Инвест» Артём Кузьмичев, – треснувшие стекла заменили, участки с плесенью обработали реагентом и поклеили новые обои. Работы были приняты специальной комиссией и теперь жильцам этих квартир нечего опасаться.

Строители объясняют: дома построены в соответствии со всеми нормами и прошли государственную экспертизу. Но сроки возведения жилья были сжатыми и выполнять работы пришлось в ускоренном темпе, чтобы люди скорее смогли сменить трущобы на комфортное жилье. Поэтому могут проявляться отдельные недоработки.

Здания – на гарантии

— Дома, построенные по программе переселения из аварийного жилья – объекты повышенного внимания со стороны правительства области и серьёзного контроля общественности, – объяснил министр строительства и архитектуры Дома построены в соответствии со всеми нормами и прошли госэкспертизуПоморья Михаил Яковлев. – Кроме того, здания находятся на гарантии. В случае возникновения проблем подрядчик обязан будет бесплатно устранить замечания. Жильцы могут быть абсолютно уверены, что мы всегда будем рядом и добьёмся соблюдения их прав.

Министр рассказал, что в каждом доме будет установлен стенд, где жильцы смогут оставлять свои пожелания и жалобы. Строители будут обязаны устранить замечания.

«О переезде мечтали»

В соседнем корпусе будущие новосёлы жильём довольны. Семья Игнашевых получит трёхкомнатную квартиру общей площадью 82 метра. Глава семейства Владимир Игнашев говорит: о переезде мечтали и теперь с нетерпением ждут, когда получат ключи.

— Сейчас мы в ужасных условиях живём: холод, полы кривые, печь одну разобрать пришлось, потому что падала, а тут красота. И пусть на окраине, но автобусы-то ходят! Жильё удобное и семья счастлива! – уверен Владимир Игнашев.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

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