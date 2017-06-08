Объявлен конкурс инновационных социальных проектов

Стартовал конкурсный отбор инновационных социальных проектов государственных и муниципальных учреждений, российских НКО и общественных объединений, направленных на распространение эффективных социальных практик, обеспечивающих оказание адресной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Инициатором и организатором конкурса является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для участия в конкурсе принимаются проекты, представленные муниципальными образованиями; государственными и муниципальными учреждениями, российскими НКО и общественными объединениями, осуществляющими деятельность в сфере здравоохранения, социальной защиты, социального развития, образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, защиты прав и законных интересов граждан, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

По итогам конкурса проектам-победителям будет предоставлены гранты Фонда.

Более подробную информацию о конкурсе, условиях участия и необходимых документах можно получить на сайте Фонда поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области