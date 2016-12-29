Семья Гороховых из Мирного стала одной из победителей конкурса

Торжественная церемония в преддверии Нового года состоялась в региональном правительстве с участием уполномоченного по правам ребёнка Архангельской области, министерств социального блока, муниципального образования «Город Архангельск», социальных учреждений, и, конечно, главных героев праздника – семей Поморья.

Старт региональному конкурсу был дан в ноябре 2016 года уполномоченным при губернаторе Архангельской области по правам ребёнка. Он направлен на пропаганду здоровой семьи и нравственных семейных ценностей.

На конкурс поступило 112 работ из различных уголков Архангельской области: Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Коряжмы и Мирного, Виноградовского, Вельского, Котласского, Красноборского, Пленсецкого, Устьянского, и Каргпольского районов.

В видеороликах авторы поднимают темы важности семьи в жизни ребёнка, профилактики жестокого обращения с детьми, здорового образа жизни, В конкурсе приняли участие 112 семейрассказывают о совместном проведении досуга. В кадре – счастливые семьи, воспитывающие детей в атмосфере любви, взаимопонимания и творчества.

— Очень много замечательных работ, выбирать лучшие из которых было сложно. В каждом видеоролике – и тепло, и любовь, и бережное отношение к семье и ее традициям, – рассказала уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам ребёнка Ольга Смирнова. – И что важно, работы делались сообща, всей семьей.

По итогам работы конкурсной комиссии было принято решение отметить 18 участников.

I место присуждено семье Кузнецовых (г. Новодвинск) и семье Гороховых (г. Мирный). II место разделили семьи Устюжаниновых и Абрамовых (г. Коряжма), Мосейчук (Котласский район) и Лыжиных (г. Архангельск).

III место у семей Кокориных (г. Архангельск), Малиновских-Абрамовских (г. Коряжма), Сидоровых (Верхнетоемский район) и Володиных (г. Каргополь).

Шесть семей отмечены специальными призами. Все победители получили ценные подарки, а участники – сертификаты.

— Мы искренне рады всем начинаниям, которые сегодня направлены на укрепление семьи, формирование ответственного родительства. Замечательно, когда появляются общественные инициативы, которые получают поддержку органов власти. Ведь все мы знаем: «Крепка семья – крепка держава», – подчеркнула на награждении министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области