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Из областного бюджета выделят пять миллионов рублей на новые спортплощадки

29 марта 9:15 Спорт

На заседании областного правительства принято решение о выделении субсидий пяти муниципальным образованиям области на строительство новых спортивных площадок в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Вельске, а также на Соловках.

Новые объекты появятся в рекреационных и парковых зонах. На эти цели выделено около пяти миллионов рублей. В основном муниципалитеты предлагают строить на своей территории мини-футбольные поля, а также универсальные площадки и площадки для выполнения нормативов ГТО.

— Муниципальные образования, которым будут выделены субсидии, определены по итогам конкурса, – пояснил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – В этом году на конкурс поступила 21 заявка от 14 муниципальных образований региона.

Напомним, ранее, также на конкурсной основе были распределены субсидии муниципальным образованиям на строительство плоскостных спортивных сооружений. В начале марта восемь победителей получили на новые объекты около 7,5 млн. рублей.

Агентство по спорту Архангельской области

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