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Правосудие, дружественное детям

28 февраля 18:00 Безопасность Семья

Итоги работы областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обсудили на очередном заседании КДН под руководством заместителя председателя правительства Архангельской области Екатерины Прокопьевой.

Как было отмечено на заседании, особое внимание в работе комиссии уделяется развитию дружественного к детям правосудия.

Напомним, Архангельская область стала пилотным регионом по внедрению медиации и обучению профильных специалистов. Сегодня в регионе работают Медиация или посредничество – это способ урегулирования конфликта между несовершеннолетним правонарушителем  и его жертвой с помощью переговоров с участием посредника. Медиаторы учат понимать другу друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения криминальной ситуации.49 медиаторов территориальных служб примирения в 10 муниципальных образованиях. В 12 городах и районах области действуют школьные службы примирения.

Как подчеркнула начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Архангельской области Галина Королёва, развитие системы медиации (особенно школьных служб примирения) очень важно, так как помогает формировать законопослушное поведение у школьников. 

Посредничество не только помогает предотвратить конфликты, но и способствует социальной адаптации трудных подростков, профилактике подростковой преступности.

На заседании КДН были приведены и статистические данные.

Так, на сегодня учете в территориальных комиссиях состоит 1303 подростка, что несколько меньше, чем в 2015 году. Количество рассмотренных территориальными комиссиями дел снизилось на 1,4 процента.

К административной ответственности привлечён 3471 несовершеннолетний, что почти на 650 человек меньше, чем в прошлом году.

Екатерина Прокопьева отметила необходимость более активного привлечения общественных организаций и объединений к работе с детьми и подростками, а также усиления межведомственного взаимодействия в деятельности всех служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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