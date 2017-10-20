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Участники благодарят за творческий фестиваль «Белкомур – новый «шёлковый путь» в Арктику»

20 октября 12:15 Арктика

Проект всероссийского творческого форума «Белкомур – новый «шёлковый путь» в Арктику», который прошёл в Архангельске с 18 по 23 сентября, продолжает получать положительные отзывы его участников.

На имя губернатора Архангельской области Игоря Орлова пришло благодарственное письмо от ветеранов Кольского филиала межрегиональной общественной ветеранской организации АО «Концерн «Росэнргоатом».

Общественное движение «Русский проект» профсоюзной и ветеранской организации Кольской атомной станции (г. Полярные Зори Мурманской области) приняло участие в первом творческом форуме и высоко оценило не только идею проекта, но и организацию мероприятия.

«Север нашей страны всегда был и остается хранителем традиций и национальных ценностей России. Спасибо всем за подготовку и проведение подобного фестиваля. Надеемся на дальнейшее сотрудничество», – говорится в письме.

Напомним, оригинальный проект областного Дома народного творчества, который поддержали Министерство культуры РФ и Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, собрал в Архангельске делегации из Перми, НАО, Карелии, Коми, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Московской, Липецкой областей.

Главная идея проекта – сотрудничество  регионов, через которые пролегает трасса Белкомура, сохранение и развитие подлинных образцов традиционной культуры на этих территориях.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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