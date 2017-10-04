Минимущество организует выездные совещания в рамках подготовки к государственной кадастровой оценке

В рамках подготовки к проведению в 2018 году на территории региона государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения подведомственное региональному министерству имущественных отношений ГБУ АО «Бюро технической инвентаризации» проводит сбор и анализ информации, необходимой для качественного определения кадастровой стоимости.

В рамках данной работы, с целью организации взаимодействия со специалистами на местах, учреждением проводятся выездные совещания с представителями органов местного самоуправления, ответственных за вопросы управления муниципальным имуществом.

Как пояснила министр имущественных отношений Ирина Ковалева: «При проведении совещаний особое внимание уделяется вопросу взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам получения наиболее полной и объективной информации о местоположении, фактическом использовании и застройке расположенных на территории городских и сельских поселений земельных участков, их обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой».

Сотрудники учреждения уже посетили Холмогорский, Онежский, Плесецкий, Каргопольский и Няндомский районы. На очереди Вельский, Устьянский и Шенкурский районы.

Напомним, что с 1 марта 2017 года государственная кадастровая оценка на территории Архангельской области проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Полномочиями по определению кадастровой стоимости наделено ГБУ АО «Бюро технической инвентаризации».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области