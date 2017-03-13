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Игорь Орлов оценил готовность объектов, возводимых к арктическому форуму

13 марта 17:30 Арктика – территория диалога Арктика События Архангельск

Губернатор Архангельской области побывал на строящихся объектах Северного (Арктического) федерального университета, которые станут ключевыми площадками международного форума «Арктика – территория диалога».

Губернатор  вместе с ректором САФУ Еленой Кудряшовой и главой Архангельска Игорем Годзишем посетили главный корпус университета, строящиеся здания выставочного павильона и центра коллективного пользования научным оборудованием № 2.

Елена Кудряшова рассказала гостям о ходе строительства новых объектов. Так, в здании центра коллективного пользования научным оборудованием № 2 площадью 1500 квадратных метров выполнен весь цикл строительных и отделочных работ, произведены монтаж и пусконаладка инженерных систем. С главным корпусом университета здание соединит надземный переход.

В выставочном павильоне в дни форума разместится тематическая выставка, на которой будут представлены перспективные российские арктические проекты в транспортной отрасли, судостроении, горнодобывающей промышленности, сферах ЛПК, добычи рыбы и биоресурсов, образования, науки и туризма.

Глава региона оценил масштаб ремонта и в главном корпусе САФУ: отремонтированы аудитории, лестницы, переходы, холлы, приведены в порядок внутренние фасады.

— За два с половиной месяца работы университет смог выполнить сложнейшую задачу в высоком темпе и с соответствующим качеством. Это заслуживает самой высокой оценки, – отметил Игорь Орлов.

Губернатор побывал и на площадке у морского-речного вокзала, где в дни форума развернётся выставка промышленной и спасательной техники и оборудования.

Обсуждение вопросов подготовки к арктическому форуму продолжилось на еженедельном оперативном совещании при губернаторе.

Игорь Орлов поручил главам Архангельска, Северодвинска, Новодвинска  и Приморского района обратить особое внимание на подготовку к форуму. Сегодня на повестке дня – благоустройство территорий, уборка снега, подготовка гостиниц.

Глава Поморья призвал региональные министерства и ведомства гибко и оперативно реагировать на все возможные изменения, связанные с вопросами подготовки и проведения  арктического форума.

Напомним, международный форум «Арктика – территория диалога» пройдёт в Архангельске с 29 по 30 марта 2017 года. Масштабное событие проводится при непосредственной поддержке Правительства Российской Федерации и призвано объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения приполярных территорий.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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