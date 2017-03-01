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«Лики России» останутся в Архангельске еще на месяц

1 марта 15:45 Архангельск События

Часть площадок всероссийской художественной выставки «Лики России» будет работать до 20 марта.

Организаторы подчеркивают: на этом уникальном для региона событии должно побывать как можно большее количество людей, поэтому и продлили выставку.

На этой неделе закончат свою работу площадки в Марфином доме, драмтеатре, музыкальном колледже и Доме молодёжи. На следующей – в детской художественной школе № 1 и Гостиных дворах. 12 марта в 12:00 состоится заключительная экскурсия в библиотеке Добролюбова.

20 марта закроется площадка в музее изобразительных искусств. В этот день состоится награждение победителей конкурса творческих работ, основанных на впечатлениях от экспонатов всероссийской выставки.

Министерство культуры Архангельской области

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