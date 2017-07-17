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Продажа земельных участков принесла в казну областного центра 4,8 миллиона рублей

17 июля 15:40 Архангельск Госимущество

14 июля 2017 года состоялся аукцион по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск».

По результатам торгов продано двадцать шесть земельных участков на 4,793 млн рублей. Вся сумма поступила в городской бюджет и будет использована для решения актуальных вопросов социально-экономического развития столицы Поморья.

Министерство имущественных отношений Архангельской области планирует назначить аукцион по продаже права на заключение договоров аренды в отношении ещё 72 участков на 22 сентября 2017 года. Приём заявлений на участие в аукционе планируется осуществлять с 21 августа 2017 года

Министерство имущественных отношений Архангельской области

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