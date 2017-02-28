Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

На Сочинском форуме Поморье и Пермский край подписали соглашение о сотрудничестве

28 февраля 9:40 Экономика
Соглашение между Архангельской областью и Пермским краем заключается впервые и утверждает план совместных действий на ближайшие пять лет
Соглашение между Архангельской областью и Пермским краем заключается впервые и утверждает план совместных действий на ближайшие пять лет

Подписи под документом поставили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.

Соглашение между Архангельской областью и Пермским краем заключается впервые и утверждает план совместных действий на ближайшие пять лет.

План предусматривает такие направления сотрудничества, как:  

  • торгово-экономическое и промышленное;
  • в инвестиционной политике;
  • в сфере агропромышленного комплекса;
  • в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве;
  • в сфере строительства и транспорта.

В частности, запланировано проведение мероприятий по вопросам реализации комплексной программы промышленного и инфраструктурного развития трёх субъектов: Республики Коми, Пермского края и Архангельской области. Речь идёт о совместных действиях регионов в решении вопросов строительства Игорь Орлов: «Мы готовы сопровождать все инициативы, которые появятся в ближайшем будущем в рамках этого сотрудничества»железнодорожной магистрали Соликамск–Сыктывкар–Архангельск в рамках проекта «Белкомур».

— Мы готовы сопровождать все инициативы, которые появятся в ближайшем будущем в рамках этого сотрудничества. Такие договоренности между регионами – это не декларации о намерениях, они способны принести реальную пользу инвесторам, – прокомментировал Игорь Орлов.

У Архангельской области с Пермским краем уже есть своя особая совместная задача: летом прошлого года на стапелях северодвинского «Севмаша» был заложен многоцелевой подводный атомоход, получивший имя «Пермь».

Также в план совместных мероприятий вошли культурные проекты. Стороны намерены организовать гастроли Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и Пермского губернского оркестра в Архангельске и ответные творческие визиты ведущих коллективов Поморья.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

28 февраля

На Сочин­ском фору­ме Поморье и Пермс­кий край под­писа­ли сог­лаше­ние о сот­рудни­чес­тве

27 февраля

Сроки ввода пер­вой оче­реди глу­бо­ко­вод­ного порта обсуди­ли на инвести­ци­он­ном фору­ме в Сочи

27 февраля

Игорь Орлов: «Соч­ин­ские дого­вор­ён­ности выве­дут госу­дарст­вен­но-час­тное парт­нёр­ство в регио­не на новый уровень»

27 февраля

Игорь Орлов: «Болель­щики дол­жны видеть нас­то­ящий спорт, а не теат­раль­ное предс­та­вле­ние»

27 февраля

В Сочи обсуди­ли перс­пе­ктивы раз­ви­тия АПК «Безо­пас­ный город»

27 февраля

Поморье укрепля­ет связи с Вла­дим­ир­ской областью

27 февраля

Игорь Орлов обрат­ит­ся с Послани­ем к областно­му Соб­ра­нию депутатов

27 февраля

Инвести­ци­он­ный форум в Сочи: под­писа­но пер­вое сог­лаше­ние

27 февраля

Деле­га­ция Поморья рабо­та­ет на инвести­ци­он­ном фору­ме в Сочи

23 февраля

Поклониться севе­ря­нам, отдавш­им свои жизни за Родину

23 февраля

Игорь Орлов поздра­вил севе­рян с Днём защит­ника Отечества

22 февраля

Власть Поморья про­дол­жа­ет откры­тый диа­лог с биз­не­сом региона

21 февраля

Доро­га до Попер­еч­ки: воп­рос на осо­бом конт­ро­ле губер­нато­ра Поморья

21 февраля

Регио­наль­ное отделе­ние РВИО вошло в десят­ку луч­ших в стране

21 февраля

Игорь Орлов: «От­кла­дывать реше­ние воп­роса по под­веде­нию ком­муни­ка­ций к домам мно­год­ет­ных семей недо­пус­тимо»

20 февраля

Игорь Орлов: «На пер­вом месте – ини­ци­атив­ный человек»

20 февраля

Игорь Орлов: «Внед­ре­ние целе­вых моде­лей необ­ходи­мо для эко­но­ми­чес­кого раз­ви­тия области»

19 февраля

В редак­ции газе­ты «Север» Игорь Орлов отве­тил на воп­росы мезенцев

19 февраля

Олег Широ­кий – абсол­ют­ный чем­пи­он мезен­ских кон­ных сорев­нова­ний 2017 года

Похожие новости

28 февраля Губернатор

На Сочин­ском фору­ме Поморье и Пермс­кий край под­писа­ли сог­лаше­ние о сот­рудни­чес­тве

27 февраля Губернатор

Поморье укрепля­ет связи с Вла­дим­ир­ской областью

27 февраля Губернатор

Инвести­ци­он­ный форум в Сочи: под­писа­но пер­вое сог­лаше­ние

23 февраля Губернатор

Игорь Орлов поздра­вил севе­рян с Днём защит­ника Отечества

19 февраля Районы

Игорь Орлов про­вёл встре­чу с руко­водст­вом Мезенс­ко­го района

19 февраля Губернатор

Губер­на­тор открыл юби­лей­ные сорев­нова­ния мезен­ских конников

17 февраля Губернатор

Школь­ники Емец­ка полностью обес­пече­ны спор­тивны­ми объектами

17 февраля Губернатор

Игорь Орлов: «Николь­ская часов­ня дол­жна про­дол­жать рабо­тать для людей»

17 февраля Губернатор

Возв­ра­ще­ние Солом­баль­ского ЛДК

14 февраля Губернатор

В Крас­ноб­ор­ске про­дол­жа­ет­ся стро­итель­ство началь­ной школы

13 февраля Губернатор

Актёр и про­дю­сер Игорь Уголь­ни­ков вой­дёт в сос­тав Поморс­ко­го зем­ляч­ес­тва в Москве

1 февраля Губернатор

Пра­витель­ство и пар­лам­ен­та­рии: сов­мест­ная рабо­та в интере­сах региона

28 января Общество

В Мир­ном наг­ради­ли «Офи­це­ров года»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия