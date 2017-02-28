На Сочинском форуме Поморье и Пермский край подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.
Соглашение между Архангельской областью и Пермским краем заключается впервые и утверждает план совместных действий на ближайшие пять лет.
План предусматривает такие направления сотрудничества, как:
В частности, запланировано проведение мероприятий по вопросам реализации комплексной программы промышленного и инфраструктурного развития трёх субъектов: Республики Коми, Пермского края и Архангельской области. Речь идёт о совместных действиях регионов в решении вопросов строительства Игорь Орлов: «Мы готовы сопровождать все инициативы, которые появятся в ближайшем будущем в рамках этого сотрудничества»железнодорожной магистрали Соликамск–Сыктывкар–Архангельск в рамках проекта «Белкомур».
— Мы готовы сопровождать все инициативы, которые появятся в ближайшем будущем в рамках этого сотрудничества. Такие договоренности между регионами – это не декларации о намерениях, они способны принести реальную пользу инвесторам, – прокомментировал Игорь Орлов.
У Архангельской области с Пермским краем уже есть своя особая совместная задача: летом прошлого года на стапелях северодвинского «Севмаша» был заложен многоцелевой подводный атомоход, получивший имя «Пермь».
Также в план совместных мероприятий вошли культурные проекты. Стороны намерены организовать гастроли Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и Пермского губернского оркестра в Архангельске и ответные творческие визиты ведущих коллективов Поморья.