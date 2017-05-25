«День в библиотеке»: Добролюбовка приглашает на игры, выставки и лекции

27 мая в 14:00 Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова приглашает на программу «День в библиотеке: с удовольствием и пользой», посвящённую общероссийскому Дню библиотек.

Начнется программа с презентации нового сайта Добролюбовки. Гостям предложат оценить новый интерфейс и удобство пользования порталом. Дизайн сайта позволяет комфортно просматривать его с разных устройств, в том числе – планшетов и смартфонов.

В 14:00 гостям предложат экскурсию, посвящённую Архангельскому Евангелию.

В 14:30 стартует экскурсия «Окна Добролюбовки». Её участники познакомятся с историей архитектурных памятников Архангельска, а также с раритетными изданиями, хранящимися в библиотеке.

В холле второго этажа будет организована экспозиция «Читай, Плесецк!», где представлены книги, подаренные горожанами Плесецкой центральной библиотеке.



На четвёртом этаже представлен проект «В книгах – с головой!» – фотовыставка, подготовленная учащимися Архангельского городского лицея им. М.В. Ломоносова.

В 15:00 стартует интеллектуальная игра «Чертоги разума». Заявку можно сделать в комментариях к записи социальной сети «Вконтакте», указав название команды, количество человек (от 4 до 8) и контакты.

Также в 15:00 начнётся «Книжная рулетка». Все желающие смогут послушать рассказы о прочитанных книгах, которые участники разыграли в ходе акции «Библионочь».

Кстати, в этот день все вновь записавшиеся в библиотеку получат оригинальный читательский билет.

Журналистов приглашают в 16:00 на пресс-конференцию. Разговор пойдёт о путях развития библиотек и тенденциях современной литературы, а также подведут итоги первой недели сбора книг для Плесецкой библиотеки.

Предполагается, что в пресс-конференции примет участие известный писатель Андрей Аствацатуров. Его трилогия о жизни петербургского интеллигента, преподавателя одного из вузов северной столицы («Люди в голом», «Скунскамера», «Осень в карманах») привлекает читателей простотой и лёгкостью языка, самоиронией и блестящим чувством юмора.

Андрей Аствацатуров прочитает для участников «Дня в библиотеке» лекцию «Городской миф в литературе». Начало в 17:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8182) 21-58-70 (отдел библиотечного развития АОНБ им. Н.А. Добролюбова).

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области