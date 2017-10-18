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В Поморье стартовал областной конкурс видеороликов «Играем с папой»

18 октября 17:50 Семья

Областной «Центр поддержки молодой семьи» совместно с региональной общественной организацией «Арт-Север» и региональным общественным движением «Совет отцов Архангельской области» проводит областной конкурс видеороликов «Играем с папой».

Приём работ начался 18 октября 2017 года в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню отца в Архангельской области.

— Одной из задач конкурса является повышение значимости отца в создании и сохранении семьи, воспитании детей. Во время игры возникает атмосфера взаимной поддержки и доверия, укрепляется вера в свои силы. Растет авторитет отца, все знающего и умеющего, а вместе с ним растет доверие, любовь и взаимопонимание между родными людьми, – отмечает заместитель директора центра Ольга Миловидова. 

Видеоролики принимаются до 15 ноября в форматах: avi (с использованием кодеков MPEG-4, DivX), mpg, mpeg, mov (другие форматы по договоренности). Продолжительность видеоролика не должна превышать трёх минут.

Конкурсантам необходимо загрузить творческие работы в группу «Играем с папой» в социальной сети «Вконтакте».

Победитель будет награждён дипломом и памятным подарком. 

Более подробную информацию об условиях конкурса можно узнать по телефонам: (8182) 21-16-25 и +7 911 555-65-97.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

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