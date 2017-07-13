Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

За сутки 12 июля в Архангельской области произошло пять лесных пожаров

13 июля 12:20 Лесные пожары Леспром Лесные пожары
Парашютисты-пожарные ЕЛЦ – «лесной спецназ» Поморья
Парашютисты-пожарные ЕЛЦ – «лесной спецназ» Поморья

Причина всех возгораний – грозы.

Используя современное оборудование, сотрудники Единого лесопожарного центра сегодня имеют техническую возможность определить точное место удара молнии. Практически сразу после грозового разряда соответствующая отметка появляется на электронной карте. Информация о точных координатах места происшествия и площади, пройденной огнём, подтверждается с помощью авиамониторинга.

Благодаря своевременному выявлению возгораний и оперативности действий сотрудников ЕЛЦ, четыре пожара в Пинежском, Лешуконском и Холмогорском Парашютисты-пожарные ЕЛЦ – «лесной спецназ» Поморьялесничествах удалось потушить достаточно быстро.

На данный момент действует один лесной пожар в 110 квартале Мезенского лесничества.

Тушение осложнено тем, что место происшествия находится на значительном удалении от населённых пунктов и дорог. Для борьбы с огнем вчера там  высадились три группы парашютистов-пожарных общей численностью 17 человек.

Сегодня утром им на помощь направлен вертолёт с еще 11 огнеборцами.

Угрозы для населённых пунктов и объектов инфраструктуры пожар не представляет.

Всего с начала года в лесах Архангельской области было зарегистрировано 19 возгораний.  Установившаяся в регионе теплая погода повышает риск возникновения новых пожаров.

Напомним, с 1 мая в лесах Архангельской области введён особый противопожарный режим. На этот период установлены дополнительные ограничения, направленные на обеспечение  пожарной безопасности. Нарушителям грозит привлечение к административной, а в отдельных случаях – и к уголовной ответственности.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

Последние новости

13 июля Общество

Перс­пе­ктивы раз­ви­тия малой роди­ны вели­кого уче­ного обсужда­ют­ся в пра­витель­стве области

13 июля

За сутки 12 июля в Архан­гель­ской области про­изош­ло пять лес­ных пожаров

13 июля Районы

Экспе­рты ЮНЕС­КО под­тверди­ли инте­рес к даль­ней­шему раз­ви­тию и сох­ране­нию Соловков

13 июля Здоровье

Минздр­ав Поморья: прой­ти про­цеду­ру искусст­вен­ного оплод­от­воре­ния можно бесплатно

13 июля Здоровье

Чет­веро детей, отдых­ав­ших в лаге­ре под Ярос­лавл­ем, возв­ра­ща­ют­ся домой

13 июля Экономика

Дохо­ды бюд­жета от лес­ной отрасли Поморья про­дол­жа­ют расти

13 июля Культура

Учрежде­ни­ям куль­туры Поморья помога­ют соз­давать дос­туп­ную среду

13 июля Районы

Мар­гари­тин­ская ярмарка: интегра­ция народ­ных про­мыс­лов в экономику

12 июля Промышленность

Мин­лесп­ром Поморья и биз­нес-упол­номо­чен­ный будут вмес­те помогать мало­му предп­ри­ни­ма­тель­ству

12 июля Соцзащита

Фонд соцстра­ха: рабо­тода­тели могут ком­пенси­ровать затраты на про­фил­ак­тику про­из­водст­вен­ных травм

12 июля ЖКХ

Ход кап­рем­он­та жилья в Севе­род­винске про­вери­ли экспе­рты минис­терства ТЭК и ЖКХ

12 июля Общество

Отдыха­ющие цен­тра «Род­ник» сели за парты «Шко­лы финан­со­вой безо­пас­ности»

12 июля Культура

Гос­тини­цы Архан­гель­ской области нача­ли доб­роволь­ную клас­сифи­ка­цию

12 июля Соцзащита

Пала­точ­ный лагерь в «Север­ном Артеке» при­нял под­рос­тков в труд­ной жиз­нен­ной ситуации

12 июля Соцзащита

165 чело­век нап­ра­вил на про­фобу­че­ние с нача­ла года центр занят­ос­ти Севе­род­винска

12 июля Промышленность

Раз­ви­тие аквакуль­туры: новый закон раз­реша­ет стро­итель­ство пру­дов для раз­веде­ния рыбы

12 июля Соцзащита

Эффек­тив­ные тех­ноло­гии помощи детям и семьям раз­раба­тыва­ют в Поморье

12 июля Общество

СМИ приг­лаша­ют на пре­сс-зав­трак фес­тива­ля #ПРО_ЕДУ

12 июля Общество

Более двух мил­ли­онов госус­луг ока­зано на тер­рито­рии области в 2016 году

11 июля Общество

1917 год в судь­бах регио­нов, стра­ны и мира: взгляд из XXI века

11 июля ОбществоВладимир Полежаев обсудил с подрядчиками ход реализации проекта

Вла­ди­мир Полежа­ев: «Стро­итель­ство про­ез­да Сиби­ряк­ов­цев наби­ра­ет обороты»

11 июля Общество

Фес­тиваль #ПРО­_ЕДУ: жите­лей и гос­тей Архан­гель­ска приг­лаша­ют в гастротур

11 июля Соцзащита

Служ­ба занят­ос­ти помога­ет осво­бож­дённым

11 июля Экономика

Биз­нес-ом­будс­мен и МФЦ: сот­рудни­чес­тво на благо предп­ри­ни­ма­те­лей Поморья

Похожие материалы

13 июля

За сутки 12 июля в Архан­гель­ской области про­изош­ло пять лес­ных пожаров

10 июля

Сот­рудни­ки областно­го ЕЛЦ лик­види­ро­ва­ли пожар в Кар­пог­ор­ском лес­нич­ес­тве

19 июня Беспилотник выявляет очаги лесных пожаров, их точные координаты и границы, а также граждан - нарушителей правил пожарной безопасности.

Им свер­ху видно всё

14 июня

Число лес­ных пожа­ров в Поморье сни­зилось в три с полови­ной раза

9 июня

Напо­мина­ем: в лесах Архан­гель­ской области дейс­тву­ет осо­бый про­тиво­пож­ар­ный режим

1 июня Районы

В Пинеж­ском райо­не лик­види­ро­ван пожар на зем­лях лес­ного фонда

17 мая

В Поморье лик­види­ро­ва­ны пер­вые воз­гора­ния сухой травы на зем­лях лес­ного фонда

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия